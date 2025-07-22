В Госдуме рассказали, будет ли штраф за просмотр экстремистского контента

Россияне не будут оштрафованы, если получат и просмотрят экстремистский материал, присланный им третьими лицами. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
«Даже если вам его (экстремистский материал, — прим. URA.RU) кто-то пришлет, и вы его посмотрите, опять же ответственности не будет», — пояснил Сергей Боярский, его слова передает РИА Новости. Так он прокомментировал готовящийся к принятию законопроект о борьбе с распространением экстремистской информации.
На рассмотрении Госдумы находится законопроект, который предусматривает введение штрафов за целенаправленный поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним. Кроме того, в числе инициатив значатся ограничения на распространение рекламы VPN-сервисов, а также запрет на незаконную передачу абонентских номеров и данных для доступа к интернет-ресурсам третьим лицам. Документ будет рассмотрен во третьем чтении на пленарном заседании Госдумы во вторник, 22 июля.
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