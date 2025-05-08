Верховная Рада ратифицировала соглашение о недрах с США

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Украина и США ратифицировали договор о недрах
Украина и США ратифицировали договор о недрах Фото:

Верховная Рада Украины поддержала ратификацию соглашения о полезных ископаемых, которое недавно было подписано Украиной и США. «За» отдали свои голоса 338 народных депутатов. Об этом сообщают украинские СМИ. «Сегодня парламент ратифицировал именно межправительственное соглашение, которое позволит создать инвестиционный фонд», — передают СМИ.

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Верховная Рада Украины поддержала ратификацию соглашения о полезных ископаемых, которое недавно было подписано Украиной и США. «За» отдали свои голоса 338 народных депутатов. Об этом сообщают украинские СМИ. «Сегодня парламент ратифицировал именно межправительственное соглашение, которое позволит создать инвестиционный фонд», — передают СМИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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