Верховная Рада ратифицировала соглашение о недрах с США

Украина и США ратифицировали договор о недрах
Верховная Рада Украины поддержала ратификацию соглашения о полезных ископаемых, которое недавно было подписано Украиной и США. «За» отдали свои голоса 338 народных депутатов. Об этом сообщают украинские СМИ. «Сегодня парламент ратифицировал именно межправительственное соглашение, которое позволит создать инвестиционный фонд», — передают СМИ.
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