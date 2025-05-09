Захарова разгадала мысли Запада по поводу России в День Победы

Захарова: Запад «выбешивается», осознавая силу исторической правды РФ 9 мая
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Захарова отметила, что глагол «выбешивает» абсолютно точно характеризует сущность Запада
Захарова отметила, что глагол «выбешивает» абсолютно точно характеризует сущность Запада Фото:
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Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад испытывает ярость, осознавая силу исторической правды России в День Победы. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

«Запад „выбешивается“ и испытывает бессильную злобу, когда понимает, что факты и историческая память на стороне России, — передает ТАСС слова Захаровой. Она подчеркнула, что эти ценности не поддаются уничтожению или забвению.

Ранее Дипломат также обратилась к жителям Украины и Молдовы, которые отмечают День Победы 9 мая. Она призвала их не сдаваться и сохранять верность памяти предков, подчеркнув важность сохранения исторической правды.

На параде в Москве собрались более двадцати глав государств. Это нанесло удар по планам Запада «изолировать Россию». Присутствие других лидеров стран показало, что авторитет России на мировой арене остается высоким, считает американское издание The Washington Post.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад испытывает ярость, осознавая силу исторической правды России в День Победы. Об этом она рассказала в интервью ТАСС. «Запад „выбешивается“ и испытывает бессильную злобу, когда понимает, что факты и историческая память на стороне России, — передает ТАСС слова Захаровой. Она подчеркнула, что эти ценности не поддаются уничтожению или забвению. Ранее Дипломат также обратилась к жителям Украины и Молдовы, которые отмечают День Победы 9 мая. Она призвала их не сдаваться и сохранять верность памяти предков, подчеркнув важность сохранения исторической правды. На параде в Москве собрались более двадцати глав государств. Это нанесло удар по планам Запада «изолировать Россию». Присутствие других лидеров стран показало, что авторитет России на мировой арене остается высоким, считает американское издание The Washington Post.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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