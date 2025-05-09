Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад испытывает ярость, осознавая силу исторической правды России в День Победы. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.
«Запад „выбешивается“ и испытывает бессильную злобу, когда понимает, что факты и историческая память на стороне России, — передает ТАСС слова Захаровой. Она подчеркнула, что эти ценности не поддаются уничтожению или забвению.
Ранее Дипломат также обратилась к жителям Украины и Молдовы, которые отмечают День Победы 9 мая. Она призвала их не сдаваться и сохранять верность памяти предков, подчеркнув важность сохранения исторической правды.
На параде в Москве собрались более двадцати глав государств. Это нанесло удар по планам Запада «изолировать Россию». Присутствие других лидеров стран показало, что авторитет России на мировой арене остается высоким, считает американское издание The Washington Post.
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