Присутствие не менее двух десятков мировых лидеров на Параде Победы в Москве стало серьезным провалом для политики изоляции России, проводимой странами Запада. Об этом сообщают американские издания. По их данным, участие столь большого числа иностранных руководителей является значимым дипломатическим успехом для российского руководства.
«В пятницу, когда во время ежегодного парада в честь Дня Победы, посвященного разгрому советскими войсками нацистской Германии, по Красной площади проносятся российские танки, ракетные установки и беспилотники, президент Владимир Путин, которого стремился изолировать Запад и к которому присоединились не менее двух десятков мировых лидеров, демонстрирует свою победу», — пишет The Washington Post.
В 2025 году в честь празднования Дня Победы 9 мая в столицу России прибыли председатель КНР Си Цзиньпин, главы Венесуэлы Николас Мадуро и Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Беларуси Александр Лукашенко, руководитель Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также лидер Таджикистана Эмомали Рахмон и ряд других высокопоставленных гостей.
Кроме того, к торжествам присоединились президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, несмотря на давление со стороны отдельных европейских государств, которые пытались воспрепятствовать их визиту в Россию. Высокопоставленный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас предостерегла руководителей стран-кандидатов на вступление в ЕС и действующих членов объединения от поездок в Москву, заявив о возможных негативных последствиях подобных решений.
Президент России Владимир Путин выразил благодарность иностранным гостям, прибывшим в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 9 мая. Глава государства отметил, что российская сторона высоко оценивает решение зарубежных коллег принять приглашение. В своем выступлении президент особо выделил важность данного праздника и напомнил о вкладе союзников, оказавших существенную поддержку в годы Второй мировой войны.
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