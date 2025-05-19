Польша и НАТО проводят у границ России учения «Отважный кабан»

Военные силы Польши совместно с бойцами некоторых стран Североатлантического альянса проводят тактические учения Dzielny Dzik 25 («Отважный кабан — 25»). Они проходят на полигоне Ожиш в 70 километрах от границы с Калининградской областью, сообщил Генеральный штаб польской армии.
«Повышение оперативного взаимодействия подразделений НАТО в боевых условиях как днем, так и ночью независимо от погоды и местности является основной целью учений „Отважный кабан“», — заявили в Генштабе Польши. Информация размещена в соцсети Х.
Отмечается, что это самое масштабное мероприятие для 16-й механизированной дивизии. В нем принимают участие военнослужащие из Литвы, США, Чехии, Румынии и Швеции. По данным портала Polska Zbrojna, в учениях задействованы около трех тысяч бойцов и 600 единиц военной техники, включая танки K2, самоходные артиллерийские установки K9, истребители F-16, Gripen и Eurofighter, а также беспилотники FlyEye. Учения продлятся до конца мая и будут проходить не только на территории полигона Ожиш, но и на других объектах Варминьско-Мазурского воеводства.
Ранее помощник командующего войсками ВВО, полковник Иван Тараев сообщил, что Россия также проведет учения. Военные Восточного военного округа (ВВО) проведут их совместно с бойцами из Шри-Ланки, посвятив противодействию международному терроризму. На данный момент не разглашаются место и сроки проведения учений.
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