Польша и НАТО проводят у границ России учения «Отважный кабан»

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Военные Польши проводят тактические учения «Отважный кабан» у границ Калининградской области
Военные Польши проводят тактические учения «Отважный кабан» у границ Калининградской области Фото:

Военные силы Польши совместно с бойцами некоторых стран Североатлантического альянса проводят тактические учения Dzielny Dzik 25 («Отважный кабан — 25»). Они проходят на полигоне Ожиш в 70 километрах от границы с Калининградской областью, сообщил Генеральный штаб польской армии.

«Повышение оперативного взаимодействия подразделений НАТО в боевых условиях как днем, так и ночью независимо от погоды и местности является основной целью учений „Отважный кабан“», — заявили в Генштабе Польши. Информация размещена в соцсети Х.

Отмечается, что это самое масштабное мероприятие для 16-й механизированной дивизии. В нем принимают участие военнослужащие из Литвы, США, Чехии, Румынии и Швеции. По данным портала Polska Zbrojna, в учениях задействованы около трех тысяч бойцов и 600 единиц военной техники, включая танки K2, самоходные артиллерийские установки K9, истребители F-16, Gripen и Eurofighter, а также беспилотники FlyEye. Учения продлятся до конца мая и будут проходить не только на территории полигона Ожиш, но и на других объектах Варминьско-Мазурского воеводства.

Ранее помощник командующего войсками ВВО, полковник Иван Тараев сообщил, что Россия также проведет учения. Военные Восточного военного округа (ВВО) проведут их совместно с бойцами из Шри-Ланки, посвятив противодействию международному терроризму. На данный момент не разглашаются место и сроки проведения учений. 

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Военные силы Польши совместно с бойцами некоторых стран Североатлантического альянса проводят тактические учения Dzielny Dzik 25 («Отважный кабан — 25»). Они проходят на полигоне Ожиш в 70 километрах от границы с Калининградской областью, сообщил Генеральный штаб польской армии. «Повышение оперативного взаимодействия подразделений НАТО в боевых условиях как днем, так и ночью независимо от погоды и местности является основной целью учений „Отважный кабан“», — заявили в Генштабе Польши. Информация размещена в соцсети Х. Отмечается, что это самое масштабное мероприятие для 16-й механизированной дивизии. В нем принимают участие военнослужащие из Литвы, США, Чехии, Румынии и Швеции. По данным портала Polska Zbrojna, в учениях задействованы около трех тысяч бойцов и 600 единиц военной техники, включая танки K2, самоходные артиллерийские установки K9, истребители F-16, Gripen и Eurofighter, а также беспилотники FlyEye. Учения продлятся до конца мая и будут проходить не только на территории полигона Ожиш, но и на других объектах Варминьско-Мазурского воеводства. Ранее помощник командующего войсками ВВО, полковник Иван Тараев сообщил, что Россия также проведет учения. Военные Восточного военного округа (ВВО) проведут их совместно с бойцами из Шри-Ланки, посвятив противодействию международному терроризму. На данный момент не разглашаются место и сроки проведения учений. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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