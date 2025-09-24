Песков: Россия продолжает СВО, чтобы обеспечивать свои интересы

Россия не видит альтернативы продолжению СВО, поскольку это необходимо для защиты национальных интересов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«И делаем мы это и для настоящего, и для будущего нашей страны. На многие поколения вперед. Поэтому никакой альтернативы у нас нет», — заявил представитель Кремля в интервью радио РБК. Он отметил, что мы продолжаем СВО, чтобы обеспечить наши интересы и достигнуть тех целей, которые Путин ставил с самого начала.
По словам пресс-секретаря, решения принимаются с учетом долгосрочной перспективы. Песков отметил, что стратегические задачи СВО определяют внутреннюю и внешнюю политику России, а отказ от этих целей, по его мнению, невозможен. Он также добавил, что в Кремле рассматривают нынешние события как часть усилий по обеспечению безопасности страны и защите ее граждан.
Ранее Дмитрий Песков уже подчеркивал, что Россия предпочла бы решать вопросы безопасности политико-дипломатическими методами, однако, по его словам, отсутствие диалога с Западом делает это невозможным и вынуждает продолжать специальную военную операцию. Президент Владимир Путин также отмечал, что несмотря на сложности у противника, российским военным важно сохранять бдительность и добиваться поставленных целей.
