Мединский раскрыл условия самого масштабного обмена пленными с Украиной

В ходе переговоров в Стамбуле Россия и Украина договорились о самом крупномасштабном обмене пленных с начала конфликта. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
«Мы договорились о самом крупномасштабном обмене пленными», — цитирует ТАСС Мединского. Он также подчеркнул, что при обмене будет действовать особая формула.
По словам Мединского, обмен будет включать в себя ряд условий:
- Все тяжелораненые, а также тяжелобольные бойцы будут обменяны по принципу "все на всех";
- Все молодые военнослужащие в возрасте до 25 лет также будут обменяны по формуле "все на всех".
Мединский подчеркнул, что подобные договоренности являются гуманитарным жестом со стороны России. А максимальное количество обмениваемых будет не менее тысячи человек с каждой стороны.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел в Стамбуле. Помимо масштабного обмена пленными, стороны обсудили вопрос прекращения огня. Также российская сторона передала Украине свой меморандум с условиями завершения конфликта.
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