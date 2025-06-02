Мединский раскрыл условия самого масштабного обмена пленными с Украиной

Мединский: Россию ждет самый крупномасштабный обмен пленных с Украиной
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Владимира Мединского, потолок обмена будет достигать тысячи человек с каждой из сторон
По словам Владимира Мединского, потолок обмена будет достигать тысячи человек с каждой из сторон Фото:

В ходе переговоров в Стамбуле Россия и Украина договорились о самом крупномасштабном обмене пленных с начала конфликта. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Мы договорились о самом крупномасштабном обмене пленными», — цитирует ТАСС Мединского. Он также подчеркнул, что при обмене будет действовать особая формула.

По словам Мединского, обмен будет включать в себя ряд условий:

  • Все тяжелораненые, а также тяжелобольные бойцы будут обменяны по принципу "все на всех";
  • Все молодые военнослужащие в возрасте до 25 лет также будут обменяны по формуле "все на всех".

Мединский подчеркнул, что подобные договоренности являются гуманитарным жестом со стороны России. А максимальное количество обмениваемых будет не менее тысячи человек с каждой стороны.

Второй раунд переговоров России и Украины прошел в Стамбуле. Помимо масштабного обмена пленными, стороны обсудили вопрос прекращения огня. Также российская сторона передала Украине свой меморандум с условиями завершения конфликта.         

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В ходе переговоров в Стамбуле Россия и Украина договорились о самом крупномасштабном обмене пленных с начала конфликта. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. «Мы договорились о самом крупномасштабном обмене пленными», — цитирует ТАСС Мединского. Он также подчеркнул, что при обмене будет действовать особая формула. По словам Мединского, обмен будет включать в себя ряд условий: Мединский подчеркнул, что подобные договоренности являются гуманитарным жестом со стороны России. А максимальное количество обмениваемых будет не менее тысячи человек с каждой стороны. Второй раунд переговоров России и Украины прошел в Стамбуле. Помимо масштабного обмена пленными, стороны обсудили вопрос прекращения огня. Также российская сторона передала Украине свой меморандум с условиями завершения конфликта.         
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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