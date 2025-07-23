На Украине уничтожено предприятие, работавшее на ВСУ

Российские военные нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе по цеху сборки беспилотников. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«Нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины», — заявили в Минобороны РФ. Кроме того, по данным министерства, поражены цех по сборке беспилотных летательных аппаратов, пункты управления беспилотниками дальнего действия, склады горючего и ракетно-артиллерийского вооружения. Также среди целей были пункты временного размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников.
Объекты ВПК Украины поражены в 149 районах. В ведомстве уточнили, что удары проводились с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.
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