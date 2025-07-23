WP: Сырский просил Трампа перенести боевые действия на территорию России

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский попросил президента США Дональда Трампа «перенести» боевые действия на территорию России. Об этом сам генерал сообщил The Washington Post.
«Главнокомандующий Украины просит Трампа помочь перенести конфликт на территорию России. <...> Он призывает к созданию ракет большей дальности и разрешению использовать их против России», — передает газета.
Сырский подчеркнул, что Украине крайне необходимы дополнительные поставки систем противовоздушной обороны и ракетного вооружения от западных партнеров. По его словам, такие средства требуются для противодействия российской авиации и беспилотным летательным аппаратам, а также для нанесения ударов по объектам военной промышленности России.
Также главком ВСУ попросил усилить поставки оружия Киеву. По его мнению, это позволит попытаться провести наступление. Сам Трамп ранее заявлял, что Украине не следует наносить удары по Москве и Петербургу.
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