Bloomberg сообщил о беспрецедентных протестах в Киеве

Bloomberg: Зеленский столкнулся с протестами в Киеве после чистки НАБУ
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Bloomberg сообщил о массовых протестах после чистки Зеленского
Bloomberg сообщил о массовых протестах после чистки Зеленского Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с беспрецедентными протестами после чисток в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Об этом пишет Bloomberg.

«Беспрецедентные протесты вспыхнули даже тогда, когда столица подвергалась... ударам беспилотников и ракет, что подчеркивает растущее чувство общественного гнева по поводу попыток Зеленского сконцентрировать власть в узком кругу своих ближайших соратников», — сказано в сообщении. Издание отмечает, что протесты прошли, несмотря на запреты массовых собраний из-за военного положения.

Ранее президент Украины предпринимал действия, направленные против антикоррупционных организаций. В НАБУ прошли масштабные обыски. Чистка началась на фоне появления компрометирующих материалов, затрагивающих самого Зеленского и ближайшее окружение. Сообщается, что НАБУ было инструментом влияния США на политику Украины и собирало информацию о коррупции команды Зеленского. 

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Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с беспрецедентными протестами после чисток в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Об этом пишет Bloomberg. «Беспрецедентные протесты вспыхнули даже тогда, когда столица подвергалась... ударам беспилотников и ракет, что подчеркивает растущее чувство общественного гнева по поводу попыток Зеленского сконцентрировать власть в узком кругу своих ближайших соратников», — сказано в сообщении. Издание отмечает, что протесты прошли, несмотря на запреты массовых собраний из-за военного положения. Ранее президент Украины предпринимал действия, направленные против антикоррупционных организаций. В НАБУ прошли масштабные обыски. Чистка началась на фоне появления компрометирующих материалов, затрагивающих самого Зеленского и ближайшее окружение. Сообщается, что НАБУ было инструментом влияния США на политику Украины и собирало информацию о коррупции команды Зеленского. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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