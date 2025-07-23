Bloomberg сообщил о беспрецедентных протестах в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с беспрецедентными протестами после чисток в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Об этом пишет Bloomberg.
«Беспрецедентные протесты вспыхнули даже тогда, когда столица подвергалась... ударам беспилотников и ракет, что подчеркивает растущее чувство общественного гнева по поводу попыток Зеленского сконцентрировать власть в узком кругу своих ближайших соратников», — сказано в сообщении. Издание отмечает, что протесты прошли, несмотря на запреты массовых собраний из-за военного положения.
Ранее президент Украины предпринимал действия, направленные против антикоррупционных организаций. В НАБУ прошли масштабные обыски. Чистка началась на фоне появления компрометирующих материалов, затрагивающих самого Зеленского и ближайшее окружение. Сообщается, что НАБУ было инструментом влияния США на политику Украины и собирало информацию о коррупции команды Зеленского.
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