ВСУ массированно обстреливают Энергодар, два человека погибли

Два жителя Энергодара погибли в результате массированного артиллерийского обстрела города со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Идет массированный артиллерийский обстрел со стороны ВСУ города Энергодара. <...> На данный момент известно о двух пострадавших и двух погибших местных жителях», — написал Балицкий в своем официальном telegram-канале. По его словам, атаки затронули жилые кварталы и объекты социальной инфраструктуры. Пострадала территория возле одного из многоквартирных зданий, а также район, прилегающий к театру «Современник». В зоне автомобильной стоянки повреждены находившиеся там машины.
Глава региона уточнил, что Запорожская атомная электростанция продолжает функционировать в штатном режиме, угрозы для ее основных объектов нет. Он также обратился к жителям города с просьбой не покидать дома до стабилизации обстановки, поскольку сохраняется опасность повторных обстрелов.
Ранее, 20 июля, в окрестностях Энергодара в лесном массиве вспыхнул пожар. Он был оперативно потушен. Площадь возгорания составила 4,5 га, пострадавших не было. Балицкий также уточнил, что возгорание не было связано с территорией Запорожской АЭС, станция продолжала работать в штатном режиме, передает RT.
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