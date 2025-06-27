В Египте 19 человек погибло в крупной аварии

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Пострадавшие были оперативно доставлены в ближайшие больницы
Пострадавшие были оперативно доставлены в ближайшие больницы Фото:

В египетской провинции Минуфия произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. В результате аварии погибли не менее 19 человек. Об этом сообщает портал Al-Youm as-Sabi.

«По меньшей мере 19 человек погибли, двое пострадали в Египте в результате столкновения», — пишет Al-Youm as-Sabi. Пострадавшие были оперативно доставлены в ближайшие больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

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В египетской провинции Минуфия произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. В результате аварии погибли не менее 19 человек. Об этом сообщает портал Al-Youm as-Sabi. «По меньшей мере 19 человек погибли, двое пострадали в Египте в результате столкновения», — пишет Al-Youm as-Sabi. Пострадавшие были оперативно доставлены в ближайшие больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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