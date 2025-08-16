Полиция Молдовы задерживает оппозиционеров на митинге

Молдавская полиция задерживает участников протестной акции «Победа»
Молдавская полиция задерживает участников протестной акции «Победа»

В Кишиневе утром были задержаны участники протестной акции оппозиционного блока «Победа». Об этом сообщила пресс-служба молдавской партии.

«Силовики начали ломать палатки, хватать и силой выводить людей», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте агентства РИА Новости. Кроме того, отмечается, что полиция не объясняет причину задержания, а грубо пытается вытолкнуть участников протеста.

Ранее, 5 августа, глава Гагаузии Евгения Гуцул была приговорена к семи годам лишения свободы по обвинению в незаконном финансировании запрещенной партии «Шор». Она и ее сторонники называют это решение политической расправой и обвиняют власти Молдавии в преследовании оппозиции. После приговора в Кишиневе проходят акции протеста, участники которых требуют прекращения репрессий.

