Полиция Молдовы задерживает оппозиционеров на митинге

В Кишиневе утром были задержаны участники протестной акции оппозиционного блока «Победа». Об этом сообщила пресс-служба молдавской партии.
«Силовики начали ломать палатки, хватать и силой выводить людей», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте агентства РИА Новости. Кроме того, отмечается, что полиция не объясняет причину задержания, а грубо пытается вытолкнуть участников протеста.
Ранее, 5 августа, глава Гагаузии Евгения Гуцул была приговорена к семи годам лишения свободы по обвинению в незаконном финансировании запрещенной партии «Шор». Она и ее сторонники называют это решение политической расправой и обвиняют власти Молдавии в преследовании оппозиции. После приговора в Кишиневе проходят акции протеста, участники которых требуют прекращения репрессий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.