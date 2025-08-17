Молдавская диаспора в РФ требует от Кишинева увеличить число участков на выборах

Жители Молдавии потребовали открыть избирательные участки в Калуге, Москве и Санкт-Петербурге
В Молдавии проходят протесты за свободу главы Гагаузии Гуцул

Молдавские диаспоры в России обратились к властям Молдовы и международным организациям с требованием увеличить число избирательных участков на парламентских выборах, которые состоятся 28 сентября. Об этом сообщили представители Федеральной национально-культурной автономии молдаван России. Копии обращений направлены также в ООН и ОБСЕ.

«Мы, граждане Республики Молдова, требуем создания избирательного участка в г. Калуга для голосования на выборах депутатов парламента», — говорится в обращении. Также активисты настаивают на открытии участков в Москве и Санкт-Петербурге. По их словам, в России проживают тысячи граждан Молдавии, желающих воспользоваться своим избирательным правом.

По информации представителей автономии, обращения были направлены в Центральную избирательную комиссию Молдовы и дипломатические представительства страны. Активисты подчеркнули, что расширение географии участков позволит избежать скопления людей и обеспечит прозрачность голосования.

Парламентские выборы в Молдове назначены на 28 сентября 2025 года. На фоне предвыборной кампании в стране усиливается давление на оппозицию, что уже вызвало волну протестов среди граждан. Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор призвал граждан с 23 августа выходить на антиправительственные митинги, заявив, что действующий режим ведет войну против народа.

