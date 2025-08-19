Чтобы засолить огурцы следует выполнить ряд шагов и обратить внимание на важные детали: подобрать огурцы по форме, сделать для них «подушку» и несколько раз обеззаразить крышку, сообщила домохозяйка с 20-летним стажем Людмила Новохатская. На , поскольку употребленные испортившиеся засоленные овощи могут привести к тяжелым последствиям.
Огурцы следует промыть, а затем замочить в холодной воде на час-полтора, чтобы сделать их хрустящими, а перед самой консервацией — обдать кипятком для сохранения цвета. Банку важно выбирать без сколов и повреждений для герметичности, отметила Новохатская, ее слова передает «Пятый канал». На дно банки следует уложить «подушку» из лаврового листа, сладкого перца, укропа и базилика. Разместив все огурцы, в банку можно высыпать ложечку корицы для аромата. После этого залить маринад и кипяток до горла и закрыть простерилизованной крышкой. По словам Новохатской, после этого образоваться не должно. Важно, чтобы огурцы были одного размера — чем меньше между ними останется пустот, тем меньше вероятность, что они испортиться. После закрытия крышки следует перевернуть банку и укутать ее полотенцем — так горячий маринад или сироп, соприкасаясь с внутренней частью крышки, ещё раз обеззараживают её, а также дополнительно герметизируют.
Испортившиеся замаринованные овоща могут не иметь неприятного запаха или вкуса. Но после употребления таковых уже через час человек рискует столкнуться с тошнотой и головокружением. Врач поставил диагноз — острое кишечное отравление. Если вовремя не обратиться к специалисту, то есть вероятность развития острой кишечной инфекции или ботулизма, за которым последует нервный паралич, сказала инфекционист Светлана Галкина в беседе с «Пятым каналом».
