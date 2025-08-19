Путин потребовал максимальной заботы о семьях бойцов СВО

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости уделять повышенное личное внимание семьям погибших участников специальной военной операции (СВО). Об этом глава государства сообщил во время встречи с врио губернатора Республики Коми Ростиславом Гольдштейном.
«Вы сказали про тех людей, которые свою жизнь отдали за Отечество, за Родину. О семьях не забывайте заботиться. Самое большое внимание, личное внимание должно быть этому уделено», — сказал Путин. Его слова опубликованы на сайте Кремля.
Гольдштейн отметил, что в Коми осуществляется постоянный контроль за положением всех семей участников СВО. По данным врио губернатора Республики, на сегодняшний день их больше семи тысяч. Он подчеркнул, что все они получают различные льготы от регионального правительства.
«У нас каждая семья участника СВО на контроле. У нас таких больше 7 тысяч. Могу буквально по каждому сказать. Начиная от питания детей в школах, 5-е–11-е классы, у нас таких 1450 семей, компенсация платы за детские сады, 2 тысячи детишек у нас ходит в сады», — сказал врио главы Коми.
Кроме того, на встрече Путин и Гольдштейн обсудили экономическое развитие Республики и сельское хозяйство. Также из информации, опубликованной на сайте Кремля, стало известно, что врио губернатора Коми рассказал российскому лидеру об уникальных продуктах, которые производятся на территории Республики. В частности, об оленине и Усть-Цилемском масле.
