Российские войска вошли в центр Красноармейска

Ситуация в Красноармейске рассматривается как индикатор общего положения дел на линии соприкосновения
Ситуация в Красноармейске рассматривается как индикатор общего положения дел на линии соприкосновения
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска вошли в центральную часть Красноармейска (украинское название — Покровск), расположенного в ДНР. Штурмовые группы ВС РФ сумели внедриться в город.

«Ситуация вокруг города развивается стремительно. Отдельные источники уже утверждают, что бои идут в районе железнодорожной станции. Если эта информация подтвердится, можно говорить о начале основной фазы сражения», — пишет «Военная хроника». Ситуация в Красноармейске рассматривается военными экспертами как индикатор общего положения дел на линии соприкосновения. Результаты боев в центре города покажут, способна ли украинская армия удерживать связанные позиции или оборонительная линия может быть прорвана на значительном участке, вплоть до Константиновки.

О начале боев в многоэтажных районах Красноармейска ранее сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, российские разведывательные группы проникли также в соседний Димитров (украинское название — Мирноград).

