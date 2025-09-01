Российские войска вошли в центр Красноармейска

Российские войска вошли в центральную часть Красноармейска (украинское название — Покровск), расположенного в ДНР. Штурмовые группы ВС РФ сумели внедриться в город.
«Ситуация вокруг города развивается стремительно. Отдельные источники уже утверждают, что бои идут в районе железнодорожной станции. Если эта информация подтвердится, можно говорить о начале основной фазы сражения», — пишет «Военная хроника». Ситуация в Красноармейске рассматривается военными экспертами как индикатор общего положения дел на линии соприкосновения. Результаты боев в центре города покажут, способна ли украинская армия удерживать связанные позиции или оборонительная линия может быть прорвана на значительном участке, вплоть до Константиновки.
О начале боев в многоэтажных районах Красноармейска ранее сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, российские разведывательные группы проникли также в соседний Димитров (украинское название — Мирноград).
