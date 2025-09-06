В Москве задержали украинку за хранение взрывчатки и работу на спецслужбы

Задержанная хранила взрывчатку, заявили правоохранители
Задержанная хранила взрывчатку, заявили правоохранители

В Москве задержана гражданка Украины, подозреваемая в хранении взрывчатых веществ и сотрудничестве со спецслужбами Киева. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

«Задержана гражданка Украины Головаш А.К., ей предъявлено обвитнение по ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ)», — передает сообщение правоохранителей ТАСС. Там добавили, что Мещанский суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

В материалах дела утверждается, что женщина обладает навыками конспирации, противодействия правоохранительным органам и имеет обширные связи в криминальной среде, в том числе за пределами России. При этом отмечается, что она полностью признала свою вину в инкриминируемых ей деяниях.

По версии следствия, задержанная активно сотрудничала с украинскими спецслужбами, что подтверждается ее деятельностью и контактами. Ей грозит до 15 лет лишения свободы по предъявленной статье.

