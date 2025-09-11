Аэрофлот назвал дату первого вылета в Краснодар

«Аэрофлот» объявил дату первого вылета из Москвы в Краснодар. Рейс запланирован на 17 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Первый регулярный рейс в Краснодар выполнит „Аэрофлот“ из Москвы 17 сентября», — говорится в официальном telegram-канале пресс-службы. Помимо рейсов из Москвы, «Аэрофлот» намерен уже в сентябре запустить прямые перелеты в столицу Кубани еще из шести городов России. Прямое авиасообщение с Краснодаром будет восстановлено из Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска.
К концу сентября «Аэрофлот» также планирует восстановить международную программу полетов из Краснодара. В расписании появятся рейсы в Ереван (Армения), Стамбул (Турция) и Дубай (ОАЭ, аэропорт Аль-Мактум).
Аэропорт Краснодара возобновил работу утром 11 сентября, после более чем трехлетнего перерыва. Обслуживание рейсов было приостановлено с февраля 2022 года по соображениям безопасности. Решение об открытии аэропорта было принято после тщательной работы межведомственной рабочей группы, созданной на базе Росавиации.
