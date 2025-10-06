Стало известно о судьбе россиян на Мадагаскаре, охваченном протестами

Туристы из России благополучно покинули Мадагаскар. Об этом сообщили в российском посольстве. Ситуация в столице остается напряженной на фоне протестов.
«Группа российских туристов благополучно выехала из Мадагаскара. Обстановка в столице, городе Антананариву, остается непростой», — приводит ТАСС сообщение диппредстительства. Там подчеркнули, что в городе проходят манифестации с противостоянием с силами правопорядка. Россиянам рекомендуют не посещать остров.
С 25 сентября на Мадагаскаре продолжаются молодежные протесты. Изначально организаторы беспорядков, именующие себя «Поколением Z», заявляли о несогласии с участившимися отключениями электричества и воды. Однако вскоре акции переросли в погромы, грабежи и столкновения с полицией и жандармерией. Позже протестующие выдвинули политические требования, включая отставку правительства и президента, а 2 октября объявили о создании Координационного комитета борьбы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.