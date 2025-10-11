Бывший глава НАТО: Лавров — особое сочетание элегантного дипломата и грубияна

Бывший глава НАТО: Лавров - особое сочетание элегантного дипломата и грубияна
Бывший генсек НАТО назвал Лаврова элегантным и грубым дипломатом
Бывший генсек НАТО назвал Лаврова элегантным и грубым дипломатом

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах описал министра иностранных дел России Сергея Лаврова как «особое сочетание элегантного дипломата и грубияна». Об этом свидетельствует из выдержек книги Столтенберга.

«Лавров — это особое сочетание элегантного дипломата и грубияна», — цитирует мемуары Столтенберга РБК. По его словам, российский министр «производит впечатление человека, способного выдержать любые физические испытания».

Ранее экс-генсек положительно оценил российского президента Владимира Путина. Он отметил приятные встречи с главой государства. Также добавил, что российский президент всегда был хорошо подготовлен к темам, которые мы обсуждали.

