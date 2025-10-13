СК задержал москвича за финансирование ВСУ криптовалютой

Задержан мужчина за финансирование ВСУ криптовалютой по наводке террориста
СК задержали Москвича за финансирование терроризма
СК задержали Москвича за финансирование терроризма Фото:

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против жителя Москвы, обвиняемого в финансировании терроризма. Мужчина, 1977 года рождения, переводил криптовалюту Вооруженным силам Украины (ВСУ) и запрещенной в РФ террористической организации, используя реквизиты, указанные Аркадием Бабченко*, внесенным Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«В Москве возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении жителя столицы 1977 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма)», — заявила представитель СК, отметив, что общая сумма переводов превысила 60 тысяч рублей. Ее слова передала пресс-служба СК в своем telegram-канале.

По данным следствия, преступная деятельность фигуранта велась с января 2023 года по март 2024 года. Его действия были выявлены и пресечены в результате совместной работы следователей столичного Следственного комитета, оперативных сотрудников правоохранительных органов и при силовой поддержке Росгвардии.

Задержанному предъявлено обвинение, и следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

*Бабченко включен Минюстом России в перечень иностранных агентов и внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов

