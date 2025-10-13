Лавров рассказал о готовности РФ внести вклад в мирное урегулирование в Газе

Лавров: РФ готова участвовать в урегулировании конфликта в Газе при приглашении
Лавров заявил о скепсисе вокруг урегулирования конфликта на Ближнем востоке
Москва готова внести свой вклад в мирное урегулирование конфликта в секторе Газа, если участники саммита в Египте сочтут это целесообразным. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«В России готовы участвовать в любых форматах „, — заявил Лавров. Об этом он сообщил в эфире телеканала „Россия 24“.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что у России сохраняется скепсис относительно возможности достижения устойчивого урегулирования в Газе. При этом он выразил надежду, что все договоренности по так называемому плану главы США Дональда Трампа по Газе будут выполнены.

Ранее американский лидер предложил план по завершению конфликта в Газе. Согласно нему, ХАМАС в течении 72 часов должен освободить всех живых заложников и передать тела погибших. На что Израиль должен отреагировать симметрично. В чем заключается мирный план США и подробности достигнутого соглашения по Газе — в материале URA.RU.

Стороны решили воплотить план в жизнь и подписали соглашение о прекращении огня. Кроме того, Газа передала несколько групп заложников представителям Красного Креста.

