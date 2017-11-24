Отборные слухи о лучших людях России

21:49 24 ноября 2017 0

«Школьник из Бундестага» вернулся на Ямал

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете, что чиновникам отменили Новый год. — Дело Улюкаева уйдет в тень. — На форуме Кудрина озвучат президентскую программу. — Глава ЛНР приехал в Москву решать свою судьбу. — Панова готовит списки в Гордуму. Правда, ее не просили. — Юля Михалкова «баттлит» за проход в Гордуму Екатеринбурга. — Комарова встретилась с Сечиным тайно. — Главу UTair не пустили к Медведеву. — «Школьника из Бундестага» приодели для патриотичности. — В правительстве Кобылкина устроили шоппинг-пятницу. — Губернатор Решетников собирает анонимки. И многое другое. Приятного чтения!

Слухи Свердловской области

Слухи Челябинской области

Слухи Тюменской области

Слухи ХМАО

Слухи ЯНАО

Слухи Пермского края

Слухи Курганской области

Слухи России

Федеральным чиновникам отменили Новый год

У членов российского правительства и топ-менеджмента администрации президента срываются новогодние каникулы. Госслужащих предупредили, что президентская кампания входит в самый трудоемкий этап — сбор подписей граждан в поддержку кандидатов-самовыдвиженцев.

Напомним, чтобы ЦИК дал добро на выдвижение, каждому претенденту необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей. По слухам, президент Владимир Путин на этот раз также намерен отказаться от поддержки «Единой России», поэтому чиновникам вряд ли удастся отдохнуть в праздники.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Дело Улюкаева уйдет в тень

Сообщение о том, что глава «Роснефти» Игорь Сечин не придет в суд по делу Алексея Улюкаева до конца года, может быть положительным сигналом для экс-министра экономики. В политических кругах говорят, градус публичного резонанса намеренно снижается. Якобы в защиту Улюкаева выступило несколько элитных игроков, поэтому бывший чиновник может рассчитывать на условный срок.

Шойгу разозлился на «Звезду»

На телеканале «Звезда» ждут увольнений. Из-за публикации на сайте канала статьи «Чехословакия должна быть благодарна СССР за 1986 год…» чуть не сорвалась встреча президента Чехии Милоша Земана и премьера Дмитрия Медведева. Статья была опубликована в день встречи Земана с Владимиром Путиным. По слухам, руководству телеканала звонил сам министр обороны Сергей Шойгу с требованием наказать провинившихся.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В регионах не хотят присоединяться к команде Собчак

В окружении Ксении Собчак говорят, что в регионах очень сложно искать людей для работы в местных штабах. Многие медийные и публичные люди отказываются работать на телеведущую, потому что боятся испортить себе карьеру. Кроме того, по слухам, Собчак предлагает очень небольшие зарплаты даже руководителям местных штабов. Поэтому ставка делается на малоизвестных людей.

На форуме Кудрина станет известно о президентской программе

На предстоящем общероссийском гражданском форуме (ОГФ) Алексея Кудрина могут прозвучать ключевые тезисы, которые потом будут включены в предвыборную программу Владимира Путина. По слухам, главной площадкой для таких заявлений станет дискуссия на тему образа будущего России, в которой примут участие сам Алексей Кудрин, Герман Греф и другие ведущие эксперты.

Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Глава ЛНР приехал в Москву решать свою судьбу…

Глава ЛНР Игорь Плотницкий приехал в Москву (видео с ним в аэропорту появилось накануне в Сети), чтобы решить свою дальнейшую судьбу. По словам людей, причастных к «перевороту» в Луганске, Москва очень сильно недовольна им, а градус недовольства в самой республике и вовсе зашкаливает. Ему припоминают и устранение командиров подразделений, с которыми он конфликтовал, и арестованных и убитых год назад в Луганске экс-премьера Цыпкалова и экс-замминистра обороны Киселева. Отстранение от должности главы МВД Корнета стало последней каплей, после чего Корнету и было дано добро взять ситуацию в Луганске под свой контроль, задействовав спецназ ДНР.

…и в Москве его ждет предложение

Основная загвоздка с Плотницким в том, что он законно избранный глава республики. Кроме того, его подпись стоит под Минскими соглашениями. Чтобы заменить его, надо проводить новые выборы, но выбирать сегодня в ЛНР особо не из кого: все наиболее яркие командиры или политики ликвидированы. Поэтому как наиболее удобный рассматривается вариант подчинить Луганск Донецку (убедить Плотницкого подписать отказ от должности Москве не составит труда). Заодно это позволит реанимировать подзабытый проект «Новороссия».

Слухи Свердловской области

Панова готовит списки в Гордуму. Правда, ее не просили

Аксану Панову не взяли руководить предвыборным штабом Ксении Собчак в Екатеринбурге. Но она продолжает попытки вклиниться в предвыборную повестку и заработать. По слухам, она занялась формированием списков кандидатов в гордуму Екатеринбурга от областных властей. Правда, идеологи областной администрации ее об этом не просили и поэтому сильно раздражены. Но отлучить ее от этого дела непросто — всем оппонентам она утверждает, что работает по личной просьбе губернатора.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Юля Михалкова «баттлит» за проход в гордуму Екатеринбурга

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова неожиданно поддержала свердловского губернатора Евгения Куйвашева в поэтическом баттле с рэпером Гнойным. Она также ответила на его слова о Екатеринбурге как «столице СПИДа». На своей странице в Facebook артистка заявила: «Губернатор — молодец! Отчитал по-отечески. // Это холодец поэтический, дрожащий всегда практически». Как сообщают источники, уральская красавица таким образом начала готовить себе тропинку в гордуму. Поддержка главы региона в этом деле не помешает.

В политику возвращается бывший вице-премьер, который неожиданно исчез

Бывший вице-премьер Свердловской области Валентин Грипас — фигура во многом для региона знаковая. В 2013 году он пришел на работу в команду губернатора области Евгения Куйвашева, курировал подготовку региона к чемпионату мира и был одним из самых доверенных лиц главы региона. В мае 2016 года Валентин Грипас неожиданно оставил пост вице-премьера правительства области, но уже через год появился в регионе в новом качестве — как топ-менеджер московской строительной компании «ПИК». Теперь он вновь собирается вернуться в политику, судачат источники. Планирует начать с гордумы Екатеринбурга.

Тунгусов провел планерку для журналистов

Первый вице-губернатор Владимир Тунгусов, отвечающий за идеологический блок, впервые лично собрал пул уважаемых СМИ на закрытую встречу. Как сообщают источники, во время беседы, которая прошла не под запись, он намекнул, что собирается стать начальником свердловского штаба по выборам президента в 2018 году. Он уже успел зарекомендовать себя на губернаторских выборах, поэтому, по слухам, у него не будет проблем с согласованием собственной кандидатуры.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министры игнорят депутатов. В черных списках — Волков и Учайкина

Свердловские министры в этом году игнорируют согласительные комиссии по бюджету, на которые всю неделю ходили областные депутаты. Каждый день они рассматривали определенную сферу бюджета, по которой должен докладывать профильный министр. Но, жалуются депутаты, ни один «не отчитывался от и до», приходя на короткий срок. В остальное время отдувались и отвечали на вопросы депутатов замминистра. Министры Михаил Волков (строительство) и Светлана Учайкина (культура) не явились вовсе, а Леонид Рапопорт (спорт) зашел на несколько минут.

Свердловский бюджет пролоббирован УГМК

Свердловские депутаты недоумевают, какие лоббистские возможности стала иметь УГМК. «Есть бюджеты на три новые школы, — пересказывает недавнюю согласительную комиссию по бюджету наблюдатель. — Смотрю по документам, где построят: две — в Верхней Пышме [главном городе присутствия „медников“], одну — в Невьянске [в соседнем Кировграде выпускают полиметаллы]. Боюсь уже ходить на остальные заседания».

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Произошла рокировка Чернецкого и Высокинского, а никто и не заметил

Церемонию награждения на премии «Человек года» завершал вице-губернатор Александр Высокинский. Его обращение к екатеринбургскому бизнесу, под занавес, выглядело неожиданным, но посыл — благодарность за развитие Екатеринбурга — все искупил. «Сам факт речи и ее акценты говорят, будто Высокинский снова начинает кампанию в мэры Екатеринбурга, как это было в 2013-м, — оценили в тусовке. — Даже обозначил, что первый мэр Аркадий Чернецкий — его учитель».

На деле организаторы премии (журнал «Деловой квартал») легко разбивают конспирологию. Якобы Высокинский должен был вручить премию в номинации «Промышленник года» на случай, если Чернецкий не успел бы прилететь в Екатеринбург (его самолет приземлялся уже после старта церемонии). Но сенатор поспел вовремя, а речь вице-губернатора получила спецместо в программе.

Министру Трофимову придумали еще двух преемников

Главврача областной психбольницы Олега Сердюка видели в компании первого вице-губернатора Алексея Орлова на выборах ректора УГМУ. Слухачи считают, что это четкий аппаратный сигнал к тому, что свердловский минздрав отдадут именно Сердюку. Одновременно ползут слухи, что действующего главу ведомства Игоря Трофимова видят руководителем свердловского медкластера.

Кстати, Игорь Трофимов настолько долго пребывает в статусе и. о., что за это время успела появиться самая странная кандидатура в его кресло. Еще в начале ноября слухмейкеры говорили о том, что в кресле министра видят главу горздрава Екатеринбурга Александра Дорнбуша.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Елена Чечунова не против вновь возглавить свердловских единороссов

Сплетники в рядах свердловского отделения «Единой России» рассказывают о якобы усилившихся разногласиях между лидером свердловских единороссов Виктором Шептием и руководителем партийной фракции в Заксобрании области Еленой Чечуновой. Слухмейкеры не берутся называть формальную причину размолвки. Они предполагают, что теоретически дело может быть в желании Чечуновой вернуть себе пост секретаря областного партотделения после того, как эту должность в некотором обозримом будущем покинет Шептий.

Бабушкина обругала на людях Сухова

Слухмейкеры рассказывают о якобы произошедшем в свердловском Заксобрании знаковом конфликте. Якобы на одном из публичных мероприятий спикер Людмила Бабушкина прилюдно нелестно отозвалась о своем коллеге-единороссе Анатолии Сухове. Есть версия, что тем самым она нарушила некую внутрипартийную договоренность не переходить на личности вне рамок закрытых единороссовских мероприятий. Говорят, что Сухов публичного недовольства произошедшим не проявил, но через некоторое время может потребовать сатисфакции.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбургский горизбирком спрячет новую нарезку округов от кандидатов

По слухам, Екатеринбургский горизбирком уже подготовил проект новой нарезки округов для проведения выборов депутатов городской думы. Она составлена исходя из планов, что 25% мандатов будет распределено по партспискам, 75% — по одномандатным округам. Но есть предположение, что комиссия не будет до последнего момента показывать этот документ от участников будущих выборов. Якобы законодательство позволяет ей официально обнародовать нарезку буквально за день до объявления о старте кампании. Не исключено, что затяжка будет на руку пулу кандидатов от администрации города, которых проинформируют о новых границах. Они смогут начать работу в своих округах раньше потенциальных конкурентах, которые получат информацию с большой задержкой.

В Екатеринбурге появился теневой штаб Собчак

На днях у Ксении Собчак появился начальник штаба в Екатеринбурге — 25-летний директор ивент-агентства Евгений Рон. Его назначение уже обросло самыми невероятными слухами. Так, сплетники говорят, что молодого предпринимателя просто использовали. Дело в том, что в начале недели в уральской столице начали появляться листовки в поддержку Собчак. Агитаторы были пойманы полицией и допрошены. Чтобы их показания не привели к организаторам реального штаба Собчак, они пошли на хитрость. Сообщили случайному стороннику, которым оказался Евгений Рон, что он якобы выбран в качестве начштаба, после чего тут же разослали эту информацию по СМИ. В итоге все внимание теперь направлено на «дутого» начальника штаба, который до сих пор не может разобраться в своих полномочиях, распространяется слух.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В рядах свердловских справедливороссов назревает новый раскол

Политические сплетники не исключают, что недавние надежды на примирение конфликтующих сторон в свердловском региональном отделении «Справедливой России» оказались напрасными. Ожидалось, что новый руководитель партячейки Геннадий Ушаков консолидирует ее раздробленные и ослабленные постоянными выяснениями отношений ряды. Но после его назначения начали поступать неофициальные сигналы, что партийцы так и не смогли найти общий язык. Некоторые слухмейкеры поговаривают, что Ушаков повел себя как амбициозный управленец, который поспешил замкнуть все происходящие в отделении процессы на себя.

На севере области появился очередной бунтующий город

Внимание части слухмейкеров приковано к Сосьве, где в ближайшее время может разгореться серьезный политический конфликт. Якобы областные власти подумывают о переназначении на пост главы муниципалитета действующего мэра Алексея Сафонова. Но, по неофициальным данным, большая часть депутатов местной думы выступает против его кандидатуры. Не исключено, что нарастающие на территории разногласия могут привести к длительному противостоянию.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Верхней Салды закрыли приемную «Единой России»

Неприятный для «Единой России» инцидент, по слухам, произошел в Верхней Салде. Говорят, что с подачи руководителей города в нем была закрыта приемная партии в центральной части города, где партийцы долгие годы вели прием избирателей. Не исключено, что произошедшее стало неожиданностью для областного руководства «ЕР», которое может начать собственную проверку по данному вопросу.

Члены свердловской общественной палаты начали «кошмарить» бизнес

Свердловские сплетники предполагают, что два неких представителя Общественной палаты Свердловской области на днях были замечены на предприятии, непосредственно прилегающем к известному в области рынку «Арамильский привоз». Якобы они вели себя вызывающе и говорили, что намерены провести проверку, по результатам которой у владельцев предприятия могут появиться неприятности. Слухмейкеры отмечают, что владельцам принадлежит и сам рынок. Они считают, что настоящей целью визитеров является создание условий для перехода рынка в собственность других лиц.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Замглавы ФСБ РФ запретил фото на Центральном стадионе

Забавные истории рассказывают после визита в Екатеринбург первого замглавы ФСБ России Сергея Смирнова. Он смотрел на безопасность города в целом, как он готов к ЧМ-2018, но отдельно проинспектировал, как идет строительство Центрального стадиона. Говорят, он был страшно недоволен увиденным и щедро раздавал ругательства. Слухмейкеры пересказывают: «Его поразил бардак с фотографированием Центрального стадиона. На самом деле никаких лишних фото делать нельзя. Запрещающие таблички везде поставлены, но постоянно в соцсетях всплывают фотографии, и это говорит о том, что процесс вообще никто не контролирует. Это нормальные требования по безопасности, принятые во всем мире. В Екатеринбурге ими почему-то пренебрегают. Доступ на поле есть у кучи разного народа. Иностранные делегации даже водят на пресс-туры», — передают слова Смирнова интриганы.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Льготные лекарства подставили единоросса

Говорят, что глава «Радуги», депутат-единоросс Александр Серебренников жутко подставился, когда решил во что бы то ни стало провести аукцион по льготным лекарствам в свою пользу. «Ужасно странный человек. Всем же было понятно, что аукцион — для своих. Можно было хотя бы номинально выставить свою же „Фармацию“. Но поставили компании из одного холдинга. Будь бизнес позубастее — аукцион бы отменили», — судачат сплетники. Они рассказывают также, что свердловским аукционом по льготным лекарствам заинтересовались федеральные антимонопольщики и якобы уже потребовали у местных провести проверку закупки.

Косарев становится «серым кардиналом» Горного

Наблюдатели переживают за и. о. ректора Горного университета Алексея Душина. Говорят, главным контактером нового руководителя с коллективом стала начальник информационного управления Елена Сапцына, дочь прежнего ректора Николая Косарева. Слухмейкеры, замечают, как Сапцына водит Душина по кабинетам и помогает решать вопросы, и опасаются: «Такими темпами Косарев сохранит абсолютный контроль за вузом, а его преемник будет номиналом».

Слухи Челябинской области

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Областному правительству напомнили, как вести себя на публике

Говорят, после истории с выбросом рутения и обострением иных экологических тем, губернатор Борис Дубровский сделал внушение всему правительству области. «Надо быть аккуратней в комментариях СМИ и в разговорах с общественностью, — пересказывают содержание речи очевидцы. — Эмоции следует держать при себе. Любое неосторожное слово может получить иную, чем на то рассчитывал спикер, трактовку. Это, кстати, не означает, что общение надо прекратить, просто следить за речью». Особый сигнал был послан тем руководителям, кто проявляет слишком бурную активность в соцсетях, позволяя себе неосторожные высказывания.

След рутения тянется как орбита?

Болтают, что где-то в кабинетах уже составили карту распространения выброса рутения — проложили по датчикам след, где была зафиксирована повышенная концентрация. Оказалось, что этот след якобы не всегда совпадает с тем ветрами, что были в конце сентября. А именно циклоном, как гласит версия французов, рутений занесло из России в Европу. Сам же след совершенно точно похож на орбиту, поэтому версия с аварией на спутнике кажется не такой уж бредовой. А то, что его следы пропадают над северной частью Сибири и Полярным Уралом, объясняется тем, что на этих территориях России нет соответствующих датчиков.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мякуш может вернуться из командировки без поста…

Злопыхатели уверяли, что на окружном совещании «Единой России» в Салехарде лидеру южноуральских единороссов Владимиру Мякушу дадут понять, что партийный пост надо сдавать молодым. А еще вбрасывают слухи, что Мякуша скоро попросят и уступить кресло спикера Закособрания. В окружении единороссам утверждают, что у него все прекрасно. Мякуш на хорошем счету в Москве, авторитет его высок, с областным руководством отношения выстроены. Да и преемников хороших просто нет.

… он планирует отбиться ротацией

Впрочем, рекомендации Москвы обновить областной политсовет «ЕР» не ради галочки в графе «ротация», а действительно эффективно, Владимир Мякуш намерен исполнить. В политсовет введут несколько руководителей предприятий и госструктур с хорошим «бэком». А уберут тех, кто на заседания политсовета просто не приезжает.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Давыдов встретит Новый год дома…

Бывший сити-менеджер Челябинска Сергей Давыдов, пока еще находящийся в СИЗО по обвинению в мошенничестве, будет отпущен под домашний арест. Сплетники уверяют, что, по крайней мере, Новый год экс-глава администрации встретит дома. По слухам, Давыдов, поначалу отказавший давать показания, сейчас активно сотрудничает со следствием. Он, как бывший прокурор, взвесил все «за» и «против». После чего понял — наказания не избежать и лучше минимизировать потери. А если упираться, то, как показывает практика, приговор будет жестким. Уже считают, что значительную часть суда и следствия Давыдов проведет под домашним арестом, это тоже засчитывается в срок, который будет обозначен решением суда.

… он дал нужные показания

Кстати, Сергей Давыдов еще дал показания по другим уголовным делам. Все гадают, не связано ли одно из дел с экс-губернатором Михаилом Юревичем? «Не факт, — говорят скептики. — На Юревича фактуры хватает». Но многие уверены, что такие показания Давыдов дал. В кулуарах также судачат, что те, кто связан с МУП «ЧКТС» и мог бы вместе с бывшим сити-менеджером загреметь под «уголовку», также дали нужные показания. Сначала на Давыдова, потом на Юревича и очень активно сотрудничают со следствием.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рыжий поменял «шило на мыло»…

Отказ руководителя исполкома челябинского отделения ОНФ Дениса Рыжего включать в состав регионального штаба общественника Владимира Корнева и включение Татьяны Кузнецовой участники прошедшей недавно конференции «фронтовиков» со смехом назвали заменой «шила на мыло». Рыжий хотел исключить возможные проблемы внутри организации и остаться единственным спикером. Однако Кузнецова в свое время уже поднимала шумиху по поводу контракта на изготовление обуви для инвалидов. И на площадке ОНФ разовьет еще более бурную деятельность. Кроме того, у нее хорошие отношения с тем же Корневым. Так что никакой особой выгоды Рыжий со своего решения не получил, считают «фронтовики».

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жилин и Ахметгалин меряются отелями

В ответ на запущенный недавно слух о покупке в Армении гостиницы семьей мэра Златоуста Вячеслава Жилина предпринята попытка нанести симметричный ответ. Близкие к градоначальнику сплетники запустили новость о том, что опальный ныне бизнесмен Марат Ахметгалин купил гостиницу где-то на черноморском побережье. Этот слух должен был ударить по коммерсанту в том контексте, что заработанные его коммунальными компаниями деньги уходят из города. Однако для бизнесменов это нормальная ситуация. Поэтому слух не сыграл. Вероятно, попытки информационных залпов в обе стороны будут продолжены.

Мэр не знает, как быть…

Что касается самого Вячеслава Жилина, то после того, как его зам Динар Араслангареев и начальник управления строительства Владимир Хомяков попали под «уголовку», он растерян. С одной стороны, уже принял позицию: «Я не в курсе, все делали за моей спиной!». С другой стороны, на антикоррупционной областной комиссии в мае 2017 года ему сильно досталось и от губернатора Бориса Дубровского, и от силовиков. Как раз за то, что «был не в курсе», когда его спрашивали об уголовном деле по факту продажи муниципальной земли за пять копеек. Жилину жестко напомнили, что он несет личную ответственность за своих подчиненных. И вот опять, получается, недоглядел. Тем более речь идет об очень крупных контрактах и областном бюджете. Впрочем, у Жилина есть оправдание: «Контракты заключали в 2016 году, еще до того, как меня ругали за слабый контроль!».

…, но все может кончиться плохо

Впрочем, неизвестно, как все закончится для самого мэра Златоуста. Вячеслав Жилин постоянно подчеркивает, что никак не связан со скандальным «Теплоэнергетиком», вокруг которого кружат силовики и уже возбуждено два уголовных дела. Между тем основные и бессменные учредители «Теплоэнергетика» — Михаил и Людмила Поповы. Их же называют собственниками базы отдыха «Яхонт» на озере Большой Сунукуль под курортным городом Чебаркуль, где часто видят Вячеслава Жилина и его супругу Ульяну Жилину вместе с остальной семьей и друзьями. Знающие люди полагают, что за мэром там закреплены собственные апартаменты. К тому же ревизоры уже не раз предупреждали Жилина, что те «бонусы», которые мэрия дает «Теплоэнергетику» за счет бюджета, могут закончиться уголовным делом. И сказать, что «не знал и не ведал», не получится.

Митрохин подставился

Скандальное постановление о заключении контрактов без конкурсных процедур подписал первый вице-мэр Златоуста Александр Митрохин. Сделал он это в статусе «и.о. главы», когда мэра Вячеслава Жилина не было в городе. Митрохин — экс-начальник городской полиции. В Златоусте болтают, что он пошел на такой риск, так как был уверен, что «своего не тронут». Мол, люди в погонах все же более снисходительны к своим коллегам. Находятся и те, кто уверен — Митрохин не стал бы ничего делать без согласования с Жилиным. И не факт, что не скажет этого следователям. Иначе придется принимать весь удар на себя.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Васьков опять оскандалился

Судя по всему, через месяц повторится история годовой давности. Миасские депутаты, как и в декабре 2016 года, откажутся принимать проект бюджета. Претензии такие, что уже трудно будет заподозрить народных избранников в мести мэру Геннадию Васькову. К примеру, на «Доступную среду» для инвалидов в 2018 году планируется потратить только 25 тысяч рублей. Притом, что в городе не хватает пандусов. В прошлом году городской организации удалось пробить на 2017 год полтора миллиона рублей. Теперь же к инвалидам прислушиваться не хотят. Говорят, что инвалиды-колясочники Миасса готовы нанять автобус и поехать в Челябинск.

«Маяку» передают привет из Франции

Говорят, что бывшая жительница Озерска Надежда Кутепова, попросившая политического убежища во Франции, связалась со своими земляками — депутатом горсобрания запретки Максимом Алушкиным и бизнесменом Владиславом Шацилло. Все трое ярые противники ПО «Маяк». По слухам, Алушкин и Шацилло взялись обеспечивать в Озерске протест населения из-за истории с рутением. А Кутепова якобы пообещала, что будет добиваться из Франции отзыва лицензии у ПО «Маяк» по работе с ядерными отходами. «Хм… — судачат в Озерске. — А ведь именно Франция, конкурент „Маяка“, пытается свалить на Южный Урал вину за рутений! Уж не с подачи ли Кутеповой?».

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Автодорожники пошли в футболисты

Новый руководитель управления дорог «Южный Урал» (входит в Росавтодор), который отвечает за федеральные трассы в Челябинской и Курганской областях, Александр Лебедев создает футбольную команду. Все лето его видели на площадках, где укладывали асфальт и заделывали ямы на проезжей части. А сейчас, когда ведомство занято преимущественно бумажной работой, руководитель решил не просто создать футбольную команду, но и нанять тренера. Говорят, он собирается заявить свой любительский клуб на один из городских корпоративных турниров, через него готовиться к ведомственной спартакиаде, чтобы не ударить в грязь лицом, как это бывало ранее. Причем Лебедев будет наравне со всеми ходить на тренировки и пинать мяч в составе команды.

В Челябинске торгуют казенными номерами

Странная история произошла с одним из сайтов, где торгуют «красивыми» номерами машин. Если быть точнее, торгуют самими машинами, с крутыми номерами. Авто старенькие, цена им не больше 100 тысяч рублей. Но вместе с автомобилем получают и номер, который потом можно перевесить на новую приличную машину. Появились в продаже номера с «ООО», которые обычно закреплены за госструктурами и муниципалитетами. А когда стали интересоваться, чьи номера, они с сайта исчезли.

Слухи Тюменской области

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В послании губернатора нашли скрытую критику

Предложение губернатора Владимира Якушева о разработке программы «Продаем тюменское», высказанное в послании Облдуме, вызвало оживление в бизнес-среде. Злопыхатели уверяют, что за этой инициативой скрывается жесткая критика уже действующей программе «Покупаем тюменское!», и знающие люди сразу это поняли. «Правда, — смеются слухачи, — главе департамента потребительского рынка Андрею Пантелееву с организацией новой программы не справиться: чиновник и внешне должен соответствовать тому, чем он занимается, то есть этот пост должен занимать человек полный, веселый и румяный. А Пантелеева бы в департамент по спорту отправить или прописать ему усиленное питание».

Тюменскую «Красную леди» вызвали «на ковер» в Москву

Злопыхатели рассказывают, что первого секретаря обкома КПРФ Тамару Казанцеву вызвали «на ковер» в ЦК партии в Москву. «Будут вежливо интересоваться, почему она не исполняет решения партии и не восстанавливает на учете депутата гордумы Динара Абукина, — шепчутся сплетники. — Похоже, разговор Казанцевой предстоит неприятный. Тем более что после решения Москвы о восстановлении Абукина Казанцева прямо заявила, что все равно найдет способ его исключить». Говорят, что в Москву «красная леди» отправится в начале следующей недели.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

При фракции ЛДПР в Облдуме завелся «писатель»

Говорят, что в Облдуме завелся свой «писатель» — Заксобрание наводнили жалобы и кляузы на сотрудников аппарата и депутатов. «Сначала на эти бумажки спикер внимания не обращал, но за несколько месяцев они допекли всех, — говорят сплетники. — Автора все знают, это юрист фракции ЛДПР в Облдуме. Но почему-то сделать с ней ничего не могут». Злопыхатели уверяют, что сотрудницу аппарата думы не только никто не одернул, но и поощрили: ей вручили грамоту за успехи в работе. «Лидера фракции Глеба Трубина эта ситуация вполне устраивает: ему дано задание создавать видимость оппозиционной работы и оспаривать предложения единороссов, — говорят слухачи. — А юристка находит поводы для придирок. Правда, озвучивая их, уже Трубин не раз выглядел смешным из-за ее некомпетентности».

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Сопредседатель тюменского ОНФ коллекционирует стулья

По Тюмени пошла новая волна слухов про сопредседателя ОНФ Александра Пересторонина. Сплетники поговаривают, что он намерен занять кресло председателя тюменского отделения Союза журналистов. «Установка на то, что Союз должен измениться, идет давно, — говорят слухачи. — Но до этого место прочили советнику губернатора Александру Новопашину. А что, нормальное место для пенсии, у Новопашина есть репутация и узнаваемость в регионе, хоть многие в журналистской среде его и не любят. А у Пересторонина ни репутации, ни узнаваемости вообще нет». Злопыхатели уверяют — зная об отсутствии поддержки, сопредседатель ОНФ пытается продавить ситуацию административным путем, при этом оставлять «фронтовиков» он не намерен. «Пересторонину не привыкать сидеть на нескольких стульях сразу — такое ощущение, что он коллекционирует должности», — смеются слухачи.

Тюменские журналисты глотают валокордин

Говорят, из одной из старейших газет региона — «Тюменской области сегодня» — бегут сотрудники. «Людям в два раза урезали зарплату, как выжить на 10-15 тысяч, никто не понимает: у многих дети, кредиты, ипотеки, — говорят слухачи. — Поэтому кое-кто из журналистов по старой привычке ушел в запой, а остальные молча глотают валокордин и ищут работу».

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чума свиней в Тюмень могла попасть не случайно

Африканская чума свиней, вирус которой в Тюменской области нашли только на крупном ООО «Комплекс», могла попасть туда не случайно. Слухачи уверяют, что специалисты-ветеринары до сих пор не могут понять, как и откуда была занесена зараза. «Если завезли из Омска с кормами — то наверняка чума оказалась бы где-то еще вдоль трассы помимо Исетского района, но больше, слава Богу, нигде падежа нет», — считают сплетники и возлагают большие надежды на работу следователей СУ СКР. «Хотелось бы знать фамилию конкретного виновника этого ЧП», — говорят они.

группа «Типичный Тобольск!» во «ВКонтакте»

Тюменский судовладелец едва не задушил тоболяков черным дымом

Пылавшая в Тобольске баржа породила массу сплетен в городе. Злопыхатели уверяют, что пожар на старой посудине вспыхнул не случайно: владелец намеренно поджог ее, чтобы удалить краску и сдать металл во вторсырье. «Получается, что в Тобольске можно спокойно поджечь огромный сухогруз, так, что клубы дыма едва не задушили полгорода, и сделать вид, что ничего не случилось, — возмущаются злопыхатели. — К тому же хозяин этой ржавой посудины не местный, это крупный судовладелец из Тюмени. Интересно, что было бы, если б он попробовал так же сжечь свой корабль в Тюмени на берегу Туры?».

Слухи ХМАО

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Комарова встретилась с Сечиным тайно

По слухам, публичной встрече между губернатором Натальей Комаровой и главой Роснефти Игорем Сечиным предшествовала еще одна, закрытая аудиенция. Она якобы состоялась вечером, в день прилета делегации, и прошла в номере гостиницы «Югорская долина». Рассказывают, что помимо обсуждения дел нефтяной отрасли Комарова уточнила у Сечина, как сегодня выглядят ее позиции в Кремле, и, получив удовлетворительный ответ, отправилась отдыхать.

Мартиросов не смог попасть к Медведеву

Как шепчутся в Ханты-Мансийске, глава компании Utair Андрей Мартиросов всю ночь прождал личной аудиенции у Дмитрия Медведева в гостинице Ханты-Мансийска, где поселился премьер-министр. По слухам, Мартиросов решил воспользоваться приездом Медведева в ХМАО для личной встречи, которая так и не состоялась из-за плотного графика высокопоставленного чиновника.

Межлумян заподозрили в информационных сливах

Как сплетничают в югорском правительстве, один из новоназначенных пиарщиков попался на передаче закрытой информации представителям СМИ, за что получил взыскание. По слухам, якобы провинившейся сотрудницей является замдиректора центра «Открытый регион» Ольга Межлумян. По мнению слухачей, именно от Межлумян журналистам будто бы ушла закрытая информация по поводу деталей встречи главы региона Натальи Комаровой с руководителем «Роснефти» Игорем Сечиным.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

VIP-тусовка Ханты-Мансийска готовит закрытую вечеринку

Как сплетничают в кулуарах Белого дома Югры, прошедшая неделя выдалась очень сложной для руководящих чиновников окружной администрации и завершение трудовых будней было принято широко отметить. Слухачи шепчутся, что намечается крупная и закрытая вечеринка VIP-ов во главе с заместителями губернатора, которые снимут один из лучших ресторанов Ханты-Мансийска. «Приезд Медведева и федеральных министров, обращение Комаровой. Неделя была очень сложной, нужно отвлечься и отдохнуть», — объясняют слухачи.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ботвинкин заинтересовался делами Литовой…

Как шепчутся сотрудники налоговой службы региона, после появления в СМИ материала о том, как налоговая банкротит одно из промышленных предприятий Кондинского района — завод «МДФ», внутри ведомства намечены серьезные проверки. По версии слухачей, делом заинтересовалась прокуратура, которая проверит действие налоговиков на законность.

…, а из завода МДФ сделают оплот борьбы с налоговой

По слухам, ряд предпринимателей ХМАО решили поддержать директора завода МДФ (Кондинский район) Александра Худякова. Говорят, якобы Худякову предложили помощь известные бизнесмены из других территорий Югры, также столкнувшиеся с давлением со стороны налоговой инспекции. Руководство завода МДФ уверяет, что налоговики незаконно начислили предприятию порядка 50 млн штрафов, пеней и налоговых отчислений, а также, что ведомство чуть ли не специально банкротит югорские компании.

В Югре готовится к запуску видеоблог, «срывающий покровы»

Поговаривают, что в Югре в скором времени будет запущен видеоблог, в котором авторы поставят своей целью развенчивать мифы, создаваемые оппозиционной прессой. Кто является инициатором и спонсором проекта — пока доподлинно неизвестно. Но известно, что работу ресурса будут оплачивать чиновники.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На сургутских строителей жалуются в Ханты-Мансийск

По слухам, губернатору Югры поступило несколько жалоб от сургутских предпринимателей и простых жителей на действия застройщиков. Говорят, якобы в обращениях к главе региона фигурирует несколько крупных строительных фирм, якобы нарушивших свои обязательства. Слухачи называют компании Евгения Барсова «Сургутстройтрест» и Николая Сторожука «Сибпромстрой».

Шувалов спасает Богача…

По слухам, Роман Богач стал директором департамента городского хозяйства Сургута из-за претензий прокуратуры — новое кадровое назначение в мэрии произошло, чтобы избежать обвинений в коррупции. Ранее Богач возглавлял управление экологии — эта структура курирует работу МБУ «Управление лесопаркового хозяйства», где замдиректором работал родной брат чиновника. Эта информация, по версии слухачей, дошла до прокуратуры, а после представления в адрес мэра якобы и было решено дать Роману Богачу новую должность.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

…, а Жердева проверяет прокуратура

В кулуарах обсуждают сплетню, якобы надзорное ведомство начало проверку деятельности вице-мэра Алексея Жердева, приехавшего в Сургут из Костромы. По слухам, силовики разбираются в приватизационных планах мэрии, идейным вдохновителем которых считается именно Жердев, формально не имеющий отношения к этой сфере. Говорят, якобы прокуратура проверяет и неожиданно усилившуюся активность костромских предпринимателей, заявляющихся на муниципальные контракты, чего до прихода Жердева в администрацию не было.

Департаменту соцполитики Нижневартовска ищут руководителя

Если верить слухам, департамент по социальной политике администрации Нижневартовска начнет работать в декабре. Среди кандидатов на руководителей — Антон Романов, Ирина Стрельцова и Оксана Гаврилова. Все они так или иначе уже задействованы на муниципальных должностях.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Единороссы ищут замену депутату-отступнику

По слухам, в Сургуте «Единая Россия» уже начала подыскивать замену Евгению Барсову, который вышел из партии и сложил мандат депутата городской думы. Говорят, якобы обсуждается несколько кандидатур — среди них, например, «газпромовец» Давыд Глуховский, ранее принимавший участие в праймериз «ЕР» и проигравший именно Барсову, а также Сергей Рябов — известный депутат, не попавший в действующий созыв. Слухачи отмечают, якобы в партии подыскивают, в первую очередь спонсора, поэтому в списке кандидатов могут появиться предприниматели города.

У главного застройщика Нижневартовска — массовые сокращения…

По слухам, крупнейшее строительное предприятие столицы Самотлора «Нижневартовскстройдеталь» запланировало крупное сокращение штата. Говорят, что с 1 января компанию покинут сразу 300 человек. «И с этим ничего не поделаешь. Кризис. Объемов нет. Уже месяц крутим бегущую строку — скидка на квартиры до 450 тысяч», — болтают сплетники из строительной отрасли.

…, а Литус создает новое предприятие

Однако сокращаемые вряд ли останутся без работы. Поговаривают, что их практически сразу же возьмет себе экс-глава «Нижневартовскстройдетали» Александр Литус, который сейчас создает собственное предприятие. «Как раз зарезервировано 300 мест. Александр Федорович никого не бросит», — говорят слухачи.

Пациенты тубдиспансера истребляют и поедают собак в поселке ХМАО

По слухам, в Березовском районе ХМАО пациенты местного противотуберкулезного диспансера истребляют и съедают собак. Слухачи считают, что под угрозой не только бродячие собаки, но и домашние семейные любимцы. По одной из версий, в массовом сознании бытует миф о пользе собачьего мяса при туберкулёзе, который и стал причиной истребления животных.

Слухи ЯНАО

«Школьника из Бундестага» приодели для патриотичности

Говорят, что на Ямале развернулась целая операция по спасению имиджа ученика новоуренгойской гимназии, чье выступление перед германским парламентом стало самой обсуждаемой темой этой недели. Каждое официальное высказывание по этой теме на региональном уровне курировалось ямальским правительством. Даже первый комментарий самого школьника для телевидения в Новом Уренгое был тщательно подготовлен.

Специально для записи Николаю даже купили новую футболку с огромной надписью «Россия» и двуглавым орлом на груди, чтобы показать, что мальчик — настоящий патриот своей страны.

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В правительстве Кобылкина устроили шопинг-пятницу

Распродажи «черной пятницы» добрались до ямальских чиновников. Говорят, что в ямальском правительстве очень многие госслужащие, от высокопоставленных чиновников до рядовых клерков, посвятили значительную часть дня онлайн-шопингу. Официальной статистики посещения сайтов в правительстве не ведут. Но источники говорят, что немалая часть интернет-трафика в день распродаж из кабинетов чиновников ушла в онлайн-магазины по всему свету.

Оленеводы ждут чиновников в чуме для беседы по душам

Грядущая массовая встреча оленеводов все больше напрягает властей Ямальского района. Настроения у оленеводов не очень радостные — много нерешенных проблем. Комментаторы в администрации района подмечают, что работа в этом направлении ведется, но не все задачи можно выполнить сиюминутно. Но и бунтующим оленеводам этого не объяснить.

Слухачи говорят, что на региональном уровне уже думают, стоит ли отправлять кого-то из представителей власти на встречу с оленеводами. Тем временем, в главном паблике аборигенов Севера «Голос тундры» уже опубликовали пост, в котором приглашают главного ветеринара округа Андрея Листишенко и депутата Заксобрания Марата Абдрахманова приехать на разговор к ним в чум.

Фото: Максим Егоров © URA.RU

Сын Фиголь пошел на повышение

В коридорах правительства обсуждают повышение сына замгубернатора Ямала Натальи Фиголь. Роман Фиголь недавно прошел конкурс на одну из руководящих должностей в ямальском департаменте информационных технологий и связи. Назначение вызвало много дискуссий в смежных областях. Слухмейкеры утверждают, что какими-то особенными талантами, кроме известной фамилии, Роман не выделяется. Он несколько лет проработал рядовым сотрудником отдела, в котором теперь претендует на должность руководителя. Якобы конкурс на включение в кадровый резерв проводился для галочки. И далеко не все руководство департамента довольно таким исходом конкурса.

Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Свидетелем ареста Крюкова стал высокопоставленный чиновник

По слухам, в момент задержания экс-главы «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Павла Крюкова на месте событий присутствовали городские чиновники. На видео, распространенном в интернете, у дома, во время «маски-шоу», стоит джип, из которого выходит пассажир, но почти сразу же садится в автомобиль обратно. Один из внимательных и осведомленных слухачей узнал в человеке из джипа очень высокопоставленного в городе чиновника и недоумевает — почему об этом все молчат.

В мэрии Ноябрьска — раскол

Поговаривают, что не все спокойно в администрации Ноябрьска. Домыслы слухачам подбрасывает неожиданный уход заместителя главы по экономическому развитию под крыло городского собрания. Странное, не согласованное с мэром, решение депутатов о выходе из Союза северных городов больше похоже на саботаж. Из стен городской администрации просачиваются странные знаки, расцениваемые наблюдателями как раскол в команде молодого мэра-реформатора Алексей Романова. Правда, есть люди, которые расценивают такие нестыковки в управленческих решениях как банальное разгильдяйство.

Слухи Пермского края

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Решетников мешает «зарабатывать» чиновникам…

Кабинетные слухачи рассказывают, что отдельные члены правительства несколько месяцев убили на составление схем освоения бюджетных средств. Интересанты задумок — отдельные бизнес-структуры, давно завербовавшие некоторых чиновников.

Как говорят, секретные схемы касаются, в частности, ремонта дорог и закупок лекарств и расходных материалов в медицине. Но, по слухам, когда чиновники пришли со своими якобы прогрессивными задумками к руководству, то в ответ получили предложение обратиться напрямую к губернатору.

Судачат, что глава региона Максим Решетников лично погружен в ряд отраслей (дороги и медицина — точно в списке), поэтому многие коррупционные схемы реализовать не получится. Ну, а самое интересное начнется, когда бизнесу, получившему миллионы, а сделавшему на три копейки, новые власти зададут справедливые вопросы.

… и собирает анонимки

Рассказывают, что Максим Решетников ради погружения в проблемы земляков поручил чиновникам собирать жалобы жителей на учреждения социальной сферы. Якобы составлением подборки занимается заместитель министра здравоохранения Янина Калина.

Как говорят, губернатор уже обратил внимание на тот факт, что, во-первых, ему приносят в основном анонимные жалобы. Во-вторых, почему-то в них фигурируют одни и те же соцучреждения, хотя ведь состояние отрасли в целом далеко от идеала.

Слухачи полагают, что, конечно, Решетников уделяет внимание анонимкам, но и к составителям этих «сборников» уже появились серьезные вопросы.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Кокшаров теряет влияние…

Сплетники шутят, что пару недель назад многие представители пермской элиты буквально потеряли вице-премьера и министра территориального развития Романа Кокшарова. После губернаторских выборов совсем редко он стал появляться на публике.

Поговаривают, чиновник даже уходил в длинный отпуск и ездил в родной Кунгур — решать бизнес-вопросы своей супруги (какой-то там конфликт приключился). По разговорам, Кокшаров в ситуации разобрался, но столкнулся с тем, что местные чиновники довольно вяло подчиняются вице-премьеру и бывшему мэру.

Но самое интересное — впереди. Ведь стартовал конкурс по выбору нового главы Кунгура. Вот тут-то Кокшаров и покажет, насколько он еще влияет на политические процессы в этом городе.

… и прощается с мыслями о водоканале

Ходят слухи, Роман Кокшаров лоббирует назначение на пост главы Кунгура Сергея Гордеева — действующего временно исполняющего обязанности мэра. Якобы вице-премьер надеется, что при этом градоначальнике ему удастся взять под контроль местное муниципальное предприятие «Водоканал», которому грозит приватизация.

Как говорят, о планах в отношении водоканала стало известно окружению губернатора. Теперь главным претендентом на пост главы Кунгура является Николай Пилипчук — директор местного сельскохозяйственного колледжа. Ну и неясными становятся политические перспективы Кокшарова.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Матвеев проверяет каждый шкаф

Слухмейкеры доносят, что исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Матвеев очередную неделю провел в разъездах. Чиновник инспектирует лечебные учреждения по всему Пермскому краю, причем смотрит абсолютно все: санузлы, шкафы, склады, коробки с медикаментами… И теперь еще и делится своими впечатлениями в Instagram.

Говорят, пермские врачи совсем не привыкли к таким проверкам. Раньше к ним, конечно, приезжали делегации из минздрава. Но зачастую эти мероприятия оборачивались лишь придирками и попытками продемонстрировать свою власть.

Матвеев же, по разговорам, ведет себя очень корректно, сам хорошо владеет информацией, поэтому медики к его визитам относятся скорее позитивно.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Зубарев «завербовал» министра

Шептуны сообщают, что советник губернатора по медицине — бывший вице-премьер Анатолий Зубарев — наладил хороший контакт с министром по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края Львом Гершаноком. Якобы их общению поспособствовал общий знакомый-бизнесмен.

Будет ли это знакомство полезно Зубареву — слухачи пока не берутся судить. Вроде бы сейчас задан тренд на прозрачность всех госзакупок. Впрочем, мало кто сомневается, что министр Гершанок — все же очень полезный контакт.

Пермский «фронтовик» едва не лишился машины

По слухам, член регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) и владелец нескольких управляющих компаний Андрей Ларин чуть не остался без «колес». Якобы злоумышленники попытались сжечь его дорогой автомобиль, припаркованный возле коттеджа в Култаево (тут сразу вспомнился конфликт «фронтовика» с другим крупным игроком на рынке ЖКХ — бывшим замминистра энергетики и ЖКХ Дмитрием Немцовым).

Как говорят, на помощь вовремя пришел друг общественника-бизнесмена — владелец соседнего коттеджа и экс-гендиректор УК «Моторостроитель» Владимир Дроздов, получивший на прошлой неделе условный срок по делу об обрушении дома в центре Перми.

Судачат, что Ларина давно преследуют неудачи с авто. Ходят слухи, что активист ОНФ даже лишился водительских прав за неоднократный (три раза) выезд на встречную полосу.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Самойлов лишился «иммунитета»

Как информируют сплетники, власти региона несколько месяцев безуспешно намекали главе Перми Дмитрию Самойлову, что хорошо бы ему по доброй воле весной будущего года уйти в отставку. Однако градоначальник по какой-то причине твердо намерен сохранить должность.

Поговаривают, команда губернатора вовсе не намерена искать Самойлову новую работу. Поэтому теперь на мэра просто будут давить усилиями прокуратуры, антимонопольной службы и депутатов гордумы. Вопрос лишь в том, как долго продержится глава.

Рассказывают, что не самые веселые перспективы ждут и спикера гордумы Юрия Уткина. Его, конечно, не выгонят. Но на многие важные мероприятия просто не станут приглашать.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Окунев опять «засветился» в Москве

Слухачи утверждают, что лидер движения «Выбор» и бывший кандидат в губернаторы Константин Окунев на этой неделе вновь был замечен в Москве. Причем политика якобы видели в коридорах властных структур. Сам он, как говорят, выглядит вполне довольным.

Шептуны допускают, что Окунев знает нечто интересное о ближайшем будущем Пермского края. Либо просто рассчитывает в скором времени получить какую-то должность.

Пермский край ждет веселая статистика

Ходят слухи, что по итогам 2016 года случится прорыв — Прикамье колоссально улучшит показатели по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Конечно, значительную роль играет и профилактика. Но есть любопытный нюанс.

Как говорят, в прошлом году при министре здравоохранения, «варяге» Ольге Ковтун было принято негласное решение: по возможности, «маскировать» инфаркты и инсульты. Механизм прост: если в истории болезни пациента упоминался сахарный диабет, то это заболевание и следует указать в качестве причины смерти.

Говорят, федеральный минздрав пока не в курсе того, как пермские «варяги» боролись за позитивные показатели. Ну, а расхлебывать придется новому руководству региона.

Чиновники рассердили пермских армян

Не секрет, что в пермском здравоохранении уже начались большие перемены. Сейчас минздрав решает вопросы также и обновления кадрового состава.

Шептуны из властных коридоров утверждают, что созрела идея заменить ряд главврачей. И, как говорят, слухи об этом очень возмутили представителей армянской диаспоры, которые якобы не постеснялись заявить, что увольнение одного из специалистов чревато для чиновников серьезным конфликтом.

Кого конкретно чиновники решили оставить без работы — пока непонятно. Но очевидно, что ссориться с влиятельной армянской диаспорой было бы как минимум странно.

Слухи Курганской области

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Чиновники остались без отпусков

Руководители всех правительственных, силовых и федеральных структур Зауралья жалуются, что до окончания выборной кампании президента в отпуск им путь заказан, рассказывают сплетники. «Сейчас все перестраховываются, не дай Бог, что произойдет, а человека на месте нет», — поясняют слухачи. -Потому и новостей в регионе никаких. Все затихли, ждут отмашки».

«Наезд» на Семенова никого не удивил

Компромат на главного зауральского эсера Виктора Семенова, который разместили блогеры «Уральского меридиана», по мнению слухачей, для многих новостью не стал. «Его нечистая репутация известна многим партнерам, да и в партии про его делишки знают. Только дела до этого никому не было», — говорят злые языки. Сплетники надеются, что после шумихи в прессе силовики наконец начнут разбираться с махинациями депутата.

«Комфортную среду» в Зауралье оценили

Слухачи, которые наблюдают за реализацией программы «Комфортная среда» в Курганской области, обратили внимание, что эти средства расходуются куда эффективнее и гораздо «заметнее», чем миллионы из дорожного фонда. «Для двух человек в Дианово построили дорогу за 120 млн рублей. А за 195 млн полторы сотни дворов и 40 скверов по всей области сделали», — отмечают сплетники.

Зауральские журналисты ждут банкет

Недавно начальник зауральского финуправления Елена Лукашук посетовала, что федеральные деньги на развитие дружбы народов освоены лишь на 6%. А уже на следующей неделе в Зауралье пройдет медиафорум с соответствующей тематикой. «Вот тут федеральные денежки будут очень кстати. Потому что в основном журналисты ждут вечерний банкет, а не пустую болтовню чиновников», — смеются слухмейкеры.

Курганцы недовольны единственным рейсом самолета

Слухачи рассказывают, что последнее время самолеты единственного рейса на Москву постоянно переполнены. Они недоумевают, почему аэропорт не сотрудничает с другими авиакомпаниями. «Дерут втридорога, конечно, „Ютейр“ это выгодно, наверное, в авиакомпании знают, как заинтересовать директора аэропорта Дмитрия Коваленко», — негодуют пассажиры.

Ковалев высуживает компенсацию

Экс-директор управляющей компании «Восток-Центр» Сергей Ковалев, которого суд не посчитал виновным в том, что обрушился пол курганской поликлиники, по утверждениям сплетников, хочет отсудить моральную компенсацию. «Годами наплевательски относились к домам, да и сейчас у „Восток-Центра“ сплошные проблемы. Теперь еще и заработает на своем уголовном деле», — негодуют слухачи.

Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем слухи, которые носят оскорбительный характер.