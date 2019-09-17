Выборы на Урале курировали четыре федеральных политика. Кто справился?

Уральские кураторы от «Единой России» почти год занимались подготовкой будущих депутатов к выборам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В пятницу, 20 сентября, уральские единороссы будут подводить итоги прошедших 8 сентября выборов. В Тюмени соберутся представители Уральского межрегионального координационного совета (МКС) партии. За трое суток до подведения итогов «URA.RU» разобралось, где федеральные кураторы были не допущены до кампаний, кто вел работу формально, а кто даже переехал жить на подшефную территорию.

Куратором выборов губернатора Челябинской области и депутатов райсоветов Челябинска от партии изначально был руководитель Уральского МКС «Единой России», депутат Госдумы от Тюменской области Иван Квитка. Но в декабре 2018 года президиум генсовета «Единой России» назначил куратором обеих избирательных кампаний депутата Госдумы, челябинца Владимира Бурматова, который активно включился в работу.

Владимиру Бурматову (на фото стоит) по ходу кампании пришлось переключиться с выборов южноуральского губернатора на кампанию депутатов райсоветов Челябинска Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После отставки губернатора Бориса Дубровского и назначения врио Алексея Текслера, от услуг Бурматова региональный власти отказались. Штаб Текслера мотивировал это тем, что врио губернатора идет на выборы как самовыдвиженец. В итоге Бурматов сосредоточился на выборах в райсоветы Челябинска. Он вел большой пул своих сторонников, который называли «кланом „Молодой гвардии“». В соцсетях, которые контролировались «МГЕР», была устроена травля с прямыми оскорблениями руководства регионального отделения «Единой России» и всех, кто выступал против «Молодой гвардии». Борьба «МГЕР» с другими политическими группами стала в числе основных конфликтах на выборах в райсоветы. Команда Бурматова вела процесс так агрессивно, применяя черные технологии, что к концу кампании он предпочел не появляться в паблике.

Сторонники Бурматова получили около 40 из 170 мандатов в семи райсоветах, что можно было бы расценивать как успех. Но в гордуму Челябинска попадает только шесть депутатов из «клана МГЕР» (всего в Думе 49 депутатов), так как губернатор Текслер поставил задачу снизить «клановость» в думе до минимума.

В Челябинске это расценили как закат политической карьеры Бурматова в Челябинской области.

Сам Бурматов выборами доволен. «Я помогал избраться ряду кандидатов от „Единой России“, которых поддерживал и поддерживаю сегодня. Все они, за исключение двух человек, прошли в райсоветы. Многие получат должности в райсоветах и станут депутатами гордумы», — сказал он.

Куратор выборов губернатора Курганской области, сенатор от Ямала Елена Зленко, также была недопущена в штаб зауральского врио Вадима Шумкова, так как он шел в качестве самовыдвиженца. Таким образом, Зленко сосредоточилась на выборах в думу областной столицы, и в кампанию губернатора не вмешивалась.

Алексей Текслер (слева) пошел на выборы самовыдвиженцем, поэтому отказался от помощи «Единой России» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заниматься выборами в Зауралье Зленко начала еще в апреле, а последние несколько недель до 8 сентября жила в Кургане. «Она поднимала вопросы, которые город самостоятельно никак не хотел решать. Местные единороссы говорили, что у них все идет хорошо. Зленко, провела ревизию и не согласилась: „Кончится все это очень печально“. В итоге она помогла в поиске финансирования кампании», — уточнил курганский политтехнолог Алексей Орлов. В результате «Единая Россия» сохранила лидирующие позиции в гордуме, однако депутатов от «партии власти» будет меньше (17 человек), чем в думе прошлого созыва (20). Связаться с самой Зленко не удалось.

В Свердловской области куратором выбором от «Единой России» назначили депутата Госдумы, екатеринбуржца Максима Иванова. Он зашел в политическую кампанию Антона Шипулина, выдвигавшегося в Госдуму, до праймериз «Единой России» — в мае.

«Иванов на партийном уровне курировал разработку концепции кампании Шипулина. А затем присутствовал на защите стратегии кампании, а также лично сопровождал ее в межрегиональном координационном совете „Единой России“», — рассказал собеседник «URA.RU».

Максим Иванов помог Антону Шипулину победить в выборах Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Кроме того, депутат давал штабу Шипулина рекомендации по работе в интернете, сам посещал территории, где подчеркивал высокое значение кандидата. «К примеру, Максим Иванов организовывал поездку Шипулина в Нижнюю Туру, где разрастался протест жителей из-за высоких тарифов на содержание жилья, сам неоднократно ездил в Серов. Вообще не вылезал с севера области», — поделился источник.

Помощники Максима Иванова вели соцсети кандидата. «По некоторым вопросам мы объединяли интеллектуальные и организационные ресурсы с его штабом», — рассказал «URA.RU» один из сотрудников штаба Антона Шипулина (кандидат победил с результатом 41,5% голосов). Связаться с Максимом Ивановым не удалось.

Елена Зленко дала шанс единороссам Кургана сохранить большинство в гордуме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Контролировать выборы депутатов думы Салехарда (ЯНАО) был назначен руководитель Уральского МКС партии, депутат Госдумы Иван Квитка. По информации источника «URA.RU», парламентарий доверил весь процесс подготовки к голосованию своей ставленнице — главе окружного исполкома «Единой России» Анастасии Казанцевой. «Он был в Салехарде, проводил совещание по готовности к выборам», — рассказал собеседник. Он уточнил, что даже во время предвыборной кампании Квитка не помогал в поиске политтехнологов или в согласовании агитматериалов. Однако выборы прошли хорошо: «Единая Россия» взяла 20 из 21 кресла в гордуме.

Иван Квитка (на фото справа) курировал выборы в думу Салехарда и кампании в Тюменском районе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Также на плечи Ивана Квитки легло кураторство выборов в Тюменской области. По информации источника «URA.RU» в политтусовке, руководитель Уральского МКС партии в большей степени уделял внимание Тюменскому району, где кроме довыборов в районную думу, было много кампаний в сельских поселениях. «По большей части он морально готовил кандидатов, настраивал их на работу, встречи с избирателями. Всю остальную работу и все остальные кампании (среди них и довыборы в облдуму, — прим. ред.), по сути, вел исполком партии», — рассказал собеседник. Сам Квитка не стал общаться с «URA.RU», сославшись на занятость.

В ХМАО, где проходили небольшие выборы в муниципалитетах, генсовет партии не стал назначать федеральных кураторов. Контролировал все необходимые процессы спикер думы ХМАО Борис Хохряков.