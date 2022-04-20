Депутат Госдумы: Через два года РФ откажется от самолетов «Боинг»

Кравченко — о том, почему покупали авиацию на Западе и как сработал «санкционный пинок»

20 апреля 2022 в 15:04 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы Денис Кравченко рассказал, почему российские авиаперевозчики предпочитали «Боинги» и «Эйрбасы» Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти начнут массовое производство и переход на рейсы на отечественных самолетах с 2024 года. Как заявил URA.RU первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко, создание собственного авиапарка ускорили санкции Запада. О том, чем Ту-214 и Ил-96 отличаются от «Боингов» и «Эйрбасов», приостановке работы иностранных компаний и ответе правительства на западные санкции депутат рассказал в интервью URA.RU. Западные страны перекрыли поставки самолетов и запчастей для них в Россию, напомнил депутат Фото: Анна Майорова © URA.RU — Правительство создало механизм сохранения «Боингов» и «Эйрбасов», но это временная мера. Новые самолеты нам продавать пока отказываются, надо форсировать создание собственного авиапарка. Можно ли его сформировать из Ту-124 и ИЛ-96, о возобновлении выпуска которых заявили в правительстве РФ? — В любой кризисной ситуации необходима мобилизация сил, ресурсов, возможностей. Нам перекрыли поставки самолетов, комплектующих, электроники. Но у нас есть собственная авиационная инженерная школа и центры компетенций по созданию самолетов, разработанных еще советскими конструкторами, а в последние годы — модифицированных по современным стандартам. Российские авиаперевозчики стремились сэкономить, покупая импортные самолеты, объяснил эксперт Фото: flickr.com/Nathan Walkowiak Почему мы раньше пользовались иностранными бортами? Это вопрос экономики. Чтобы сделать доступными авиабилеты для большинства населения надо было выстраивать систему, при которой авиакомпании летали на технике, которая позволяет им не разориться. Речь идет не только о стоимости самого лайнера, но и об экономичности обслуживания. Стремясь сэкономить перевозчики отказывались от отечественной авиации и покупали самолеты на Западе. В 90-е годы в стране разрушались и ломались сложившиеся институты, не хватало ресурсов, было внешнее давление со стороны конкурентов. Авиапром оказался в трудном положении. Масштабы производства снизились. Выпуск отечественных самолетов десятками, а не сотнями лайнеров в год, делает каждое воздушное судно золотым. Сегодня, основываясь на опыте создания новых самолетов МС-21-300 и SSJ-100, мы понимаем, как перестроить производство лайнеров, делая на базе проверенных машин новые отечественные конкурентные машины. Объединенная авиакорпорация уже заявила о том, что оперативно произведет 20 пассажирских самолетов Ту-214 и увеличит темпы производства дальнемагистральных Ил-96. Самолет «Суперджет», как и «Боинги», создавался в условиях мировой кооперации, отметил Денис Кравченко Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Самолет Sukhoi Superjet — один из первых примеров импортозамещения в стране. Почему при создании отечественного самолета использовалось 50% импортного оборудования? — Из 950 воздушных судов в России около 155 — отечественные ближнемагистральные лайнеры Sukhoi Superjet. Еще 20 таких самолетов будут поставлены до конца года. Эта машина создавалась в условиях общемировой кооперации, с ориентацией на широкое международное сотрудничество, на то, что в рамках кооперации легче будет завоевывать рынки. Все воздушные суда так строятся, в том числе «Боинги». Первая волна санкций показала, что западные страны готовы к радикальным и необдуманным шагам, в том числе к разрушению компаний, отраслей и перспективных проектов. Это заставило нас по-другому посмотреть на происходящее и в авиастроении. Мы в разы активнее замещаем иностранные компоненты. Уже проходит сертификацию двигатель ПД-8. По заявлениям авиапроизводителей, требуется еще 12-14 месяцев. Когда заменят мотор и часть авионики, машина будет импортозамещена более чем на 80%. «Суперджеты» импортозамещены на 80%, уточнил эксперт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Почему только на 80%? — Наша авиационно-строительная отрасль не так давно вернулись на этот рынок. Сложно сразу дать 100% свой высококонкурентный продукт, придуманный и реализованный «с нуля». — Помимо Sukhoi Superjet, в России работают над МС-21. Он сделан из отечественных композитных материалов, технологию для выпуска которых пришлось разрабатывать у нас после отказа американцев поставлять материалы для крыльев самолетов. Почему понадобилось ждать «пинка» в виде санкций? Серийное производство лайнеров МС-21 с отечественным двигателем планируется наладить с 2025 года, уточнил депутат Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Мы начали заниматься импортозамещением и достаточно успешно еще до введения санкций из-за спецоперации на Украине. На этом лайнере замещение практически реализовано. Когда американцы разорвали контракт на поставку крыла для этого самолета из композитных материалов, эти компоненты начали производить в Алабуге. А недавно специалисты завершили сертификацию двигателя ПД-14. До конца года выпустят два новых самолета, но с импортными двигателями, а с 2025 года планируется наладить его серийное производство с ПД-14. Санкции сработали на развитие авиаотрасли, считает Денис Кравченко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Таким образом, санкции и недобросовестная конкуренция сработали на развитие авиаотрасли. В части МС-21 — это не результат «санкционного пинка», а продолжение политики создания собственного авиационного продукта. И когда создан и обкатан ближнемагистральный самолет, переходят к следующей стадии — создание среднемагистрального лайнера, понимая, что в критической ситуации нужен диверсифицированный флот. Собственный парк из SSJ-100, MC-21-300, Ту-214 и дальнемагистральных Ил-96 делает Россию независимой от внешних условий и потрясений. Более того, мы будем решать задачу возвращения на международные рынки конкурентноспособных отечественных самолетов. Серийное производство всех видов российских самолетов будет налажено с 2024 года, рассказал эксперт Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU — Через сколько лет у России будет авиапарк только из отечественных самолетов? — По предварительным оценкам, при интенсивной и слаженной работе в 2024 году мы сможем обладать всеми перечисленными самолетами. Затем должно наладиться серийное производство бортов. — Помимо авиаотрасли какие еще сферы из-за санкций оказались под угрозой разрушения? Из-за санкций под угрозой оказался нефтегазопромышленный комплекс, отметил депутат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Под угрозой оказались нефтегазовый сектор и сельхозмашиностроение. Но ситуацию удалось стабилизировать за счет финансовой поддержки предприятий и результатов программы импортозамещения. Так, в газонефтеперерабатывающей отрасли за 10 лет показатель замещения удалось поднять с 18% до 60%. В сельхозмашиностроении уровень импортозамещения повысился до 65%. Сегодня нам есть к чему стремиться в области станкостроения, отдельно прорабатывать вопросы программного обеспечения. Наша стратегическая цель заключается не в том, чтобы заместить иностранную продукцию на определенный объем на внутреннем рынке. В условиях трансформации из-за санкций мы должны сделать экономику сильнее и эффективнее. Это возможно только при условии проведения реиндустриализации, развития производительных сил, интеграции науки, промышленности и образования, поддержки и интенсивного развития передовых производств. У нас есть такой исторический опыт и есть необходимые компетенции. Сегодня крайне важно использовать наложенные на нас ограничения как возможности для развития. Отечественным компаниям теперь легче освоить рынок, так как иностранные конкуренты приостановили работу или заявили об уходе, добавил Денис Кравченко Фото: Владимир Андреев © URA.RU — В ответ на санкции Запада правительство расширяет программы импортозамещения во всех сферах. Можем ли мы заменить иностранные технологии? — Я думаю, под давлением санкций только это и надо делать. Когда санкций нет, то проще купить. И отечественным продуктам сложно конкурировать. Я общался с производителями отечественного программного обеспечения, систем промышленной и противопожарной безопасности. Они с большим оптимизмом смотрят в будущее, потому что до санкций им было тяжело зайти на рынок. Такая же проблема была в производстве автоэлектроники. Оборот отечественных компаний в 2021 году в этой области составил 26 млрд рублей, а емкость рынка превысила 270 млрд рублей. Около 250 млрд получали западные производители. Сегодня часть из них предупредила об уходе. На форуме автопроизводителей в Москве отечественные бизнесмены заявили, что у них появился шанс занять рынок. Надо поддержать наших производителей. Помочь с ресурсами, административно, с развитием новых международных каналов для наращивания производства и сбыта продукции. По мнению Дениса Кравченко, из-за санкций пересматривается подход к работе с реальным сектором экономики Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Вы не один год продвигаете идею независимости от импорта. Как правительство реагирует на такие инициативы со стороны депутатов? — Крайне важно, что сейчас пересматривается подход к работе с реальным сектором экономики. В этой части драйвером в последние четыре года выступал проект «Локомотивы роста», который изначально был направлен на работу с бизнес-сообществом по всей стране и развитием программы импортозамещения. Удалось поспособствовать созданию атомного ледокола «Лидер», технологической долины на острове Русский, «цифровых двойников» в СПбПУ, электротехнического и нефтехимического кластера в Омской и Псковской областях. Статья по теме К чему привел западный блицкриг против России Сейчас настал момент реиндустриализации. За первые три недели с начала спецоперации я направил три пакета мер поддержки, 180 инициатив. Четверть из них одобрено правительством РФ. Опыт предыдущих санкций Запада и пандемии позволит России пройти этот кризис достойно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Российские власти начнут массовое производство и переход на рейсы на отечественных самолетах с 2024 года. Как заявил URA.RU первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко, создание собственного авиапарка ускорили санкции Запада. О том, чем Ту-214 и Ил-96 отличаются от «Боингов» и «Эйрбасов», приостановке работы иностранных компаний и ответе правительства на западные санкции депутат рассказал в интервью URA.RU. — Правительство создало механизм сохранения «Боингов» и «Эйрбасов», но это временная мера. Новые самолеты нам продавать пока отказываются, надо форсировать создание собственного авиапарка. Можно ли его сформировать из Ту-124 и ИЛ-96, о возобновлении выпуска которых заявили в правительстве РФ? — В любой кризисной ситуации необходима мобилизация сил, ресурсов, возможностей. Нам перекрыли поставки самолетов, комплектующих, электроники. Но у нас есть собственная авиационная инженерная школа и центры компетенций по созданию самолетов, разработанных еще советскими конструкторами, а в последние годы — модифицированных по современным стандартам. Почему мы раньше пользовались иностранными бортами? Это вопрос экономики. Чтобы сделать доступными авиабилеты для большинства населения надо было выстраивать систему, при которой авиакомпании летали на технике, которая позволяет им не разориться. Речь идет не только о стоимости самого лайнера, но и об экономичности обслуживания. Стремясь сэкономить перевозчики отказывались от отечественной авиации и покупали самолеты на Западе. В 90-е годы в стране разрушались и ломались сложившиеся институты, не хватало ресурсов, было внешнее давление со стороны конкурентов. Авиапром оказался в трудном положении. Масштабы производства снизились. Выпуск отечественных самолетов десятками, а не сотнями лайнеров в год, делает каждое воздушное судно золотым. Сегодня, основываясь на опыте создания новых самолетов МС-21-300 и SSJ-100, мы понимаем, как перестроить производство лайнеров, делая на базе проверенных машин новые отечественные конкурентные машины. Объединенная авиакорпорация уже заявила о том, что оперативно произведет 20 пассажирских самолетов Ту-214 и увеличит темпы производства дальнемагистральных Ил-96. — Самолет Sukhoi Superjet — один из первых примеров импортозамещения в стране. Почему при создании отечественного самолета использовалось 50% импортного оборудования? — Из 950 воздушных судов в России около 155 — отечественные ближнемагистральные лайнеры Sukhoi Superjet. Еще 20 таких самолетов будут поставлены до конца года. Эта машина создавалась в условиях общемировой кооперации, с ориентацией на широкое международное сотрудничество, на то, что в рамках кооперации легче будет завоевывать рынки. Все воздушные суда так строятся, в том числе «Боинги». Первая волна санкций показала, что западные страны готовы к радикальным и необдуманным шагам, в том числе к разрушению компаний, отраслей и перспективных проектов. Это заставило нас по-другому посмотреть на происходящее и в авиастроении. Мы в разы активнее замещаем иностранные компоненты. Уже проходит сертификацию двигатель ПД-8. По заявлениям авиапроизводителей, требуется еще 12-14 месяцев. Когда заменят мотор и часть авионики, машина будет импортозамещена более чем на 80%. — Почему только на 80%? — Наша авиационно-строительная отрасль не так давно вернулись на этот рынок. Сложно сразу дать 100% свой высококонкурентный продукт, придуманный и реализованный «с нуля». — Помимо Sukhoi Superjet, в России работают над МС-21. Он сделан из отечественных композитных материалов, технологию для выпуска которых пришлось разрабатывать у нас после отказа американцев поставлять материалы для крыльев самолетов. Почему понадобилось ждать «пинка» в виде санкций? — Мы начали заниматься импортозамещением и достаточно успешно еще до введения санкций из-за спецоперации на Украине. На этом лайнере замещение практически реализовано. Когда американцы разорвали контракт на поставку крыла для этого самолета из композитных материалов, эти компоненты начали производить в Алабуге. А недавно специалисты завершили сертификацию двигателя ПД-14. До конца года выпустят два новых самолета, но с импортными двигателями, а с 2025 года планируется наладить его серийное производство с ПД-14. Таким образом, санкции и недобросовестная конкуренция сработали на развитие авиаотрасли. В части МС-21 — это не результат «санкционного пинка», а продолжение политики создания собственного авиационного продукта. И когда создан и обкатан ближнемагистральный самолет, переходят к следующей стадии — создание среднемагистрального лайнера, понимая, что в критической ситуации нужен диверсифицированный флот. Собственный парк из SSJ-100, MC-21-300, Ту-214 и дальнемагистральных Ил-96 делает Россию независимой от внешних условий и потрясений. Более того, мы будем решать задачу возвращения на международные рынки конкурентноспособных отечественных самолетов. — Через сколько лет у России будет авиапарк только из отечественных самолетов? — По предварительным оценкам, при интенсивной и слаженной работе в 2024 году мы сможем обладать всеми перечисленными самолетами. Затем должно наладиться серийное производство бортов. — Помимо авиаотрасли какие еще сферы из-за санкций оказались под угрозой разрушения? — Под угрозой оказались нефтегазовый сектор и сельхозмашиностроение. Но ситуацию удалось стабилизировать за счет финансовой поддержки предприятий и результатов программы импортозамещения. Так, в газонефтеперерабатывающей отрасли за 10 лет показатель замещения удалось поднять с 18% до 60%. В сельхозмашиностроении уровень импортозамещения повысился до 65%. Сегодня нам есть к чему стремиться в области станкостроения, отдельно прорабатывать вопросы программного обеспечения. Наша стратегическая цель заключается не в том, чтобы заместить иностранную продукцию на определенный объем на внутреннем рынке. В условиях трансформации из-за санкций мы должны сделать экономику сильнее и эффективнее. Это возможно только при условии проведения реиндустриализации, развития производительных сил, интеграции науки, промышленности и образования, поддержки и интенсивного развития передовых производств. У нас есть такой исторический опыт и есть необходимые компетенции. Сегодня крайне важно использовать наложенные на нас ограничения как возможности для развития. — В ответ на санкции Запада правительство расширяет программы импортозамещения во всех сферах. Можем ли мы заменить иностранные технологии? — Я думаю, под давлением санкций только это и надо делать. Когда санкций нет, то проще купить. И отечественным продуктам сложно конкурировать. Я общался с производителями отечественного программного обеспечения, систем промышленной и противопожарной безопасности. Они с большим оптимизмом смотрят в будущее, потому что до санкций им было тяжело зайти на рынок. Такая же проблема была в производстве автоэлектроники. Оборот отечественных компаний в 2021 году в этой области составил 26 млрд рублей, а емкость рынка превысила 270 млрд рублей. Около 250 млрд получали западные производители. Сегодня часть из них предупредила об уходе. На форуме автопроизводителей в Москве отечественные бизнесмены заявили, что у них появился шанс занять рынок. Надо поддержать наших производителей. Помочь с ресурсами, административно, с развитием новых международных каналов для наращивания производства и сбыта продукции. — Вы не один год продвигаете идею независимости от импорта. Как правительство реагирует на такие инициативы со стороны депутатов? — Крайне важно, что сейчас пересматривается подход к работе с реальным сектором экономики. В этой части драйвером в последние четыре года выступал проект «Локомотивы роста», который изначально был направлен на работу с бизнес-сообществом по всей стране и развитием программы импортозамещения. Удалось поспособствовать созданию атомного ледокола «Лидер», технологической долины на острове Русский, «цифровых двойников» в СПбПУ, электротехнического и нефтехимического кластера в Омской и Псковской областях. Сейчас настал момент реиндустриализации. За первые три недели с начала спецоперации я направил три пакета мер поддержки, 180 инициатив. Четверть из них одобрено правительством РФ. Опыт предыдущих санкций Запада и пандемии позволит России пройти этот кризис достойно.