Власти России запустили механизм сдерживания гриппа и ОРВИ

Это сгладит последствия для экономики

16 декабря 2022 в 16:56 Размер текста - 17 +

Исследования на грипп и ОРВИ для россиян будут бесплатными Фото: Размик Закарян © URA.RU статья из сюжета Свиной грипп — 2022 Российские власти используют опыт пандемии коронавируса для сдерживания гриппа и ОРВИ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о порядке тестирования россиян на респираторные вирусы в больницах и поликлиниках. Эксперты объяснили URA.RU, что власти пытаются избежать негативных последствий для экономики. Диагностика на вирус гриппа и другие респираторные инфекции будет проводиться по программе бесплатного оказания медицинской помощи, сообщили в пресс-службе правительства РФ. Исследования на грипп и ОРВИ могут проводиться одновременно с ПЦР-тестом на коронавирус при наличии показаний. Также Минздрав обновил методики по лечению COVID-19, добавив в них рекомендации по лечению гриппа. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил порядок тестирования россиян на респираторные вирусы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Постановление стало результатом поручения президента РФ Владимира Путина, который на совещании с членами правительства 14 декабря поднимал тему эпидемиологической ситуации в России. Заболеваемость гриппом и ОРВИ, по данным Роспотребнадзора на 13 декабря, выросла на 35,4% по сравнению с прошлой неделей. В 37 регионах показатели превысили среднероссийский. Наибольшее число заболевших в Тюменской, Астраханской, Костромской и Вологодской областях, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах, в Республике Коми и Бурятии, рассказали в надзорном ведомстве. В окружающей среде циркулируют риновирусы — 9,7%, респираторный синцитиальный вирус — 9,3%, метапневмовирус — 7,2% и сезонные коронавирусы — 5,3%, информирует Роспотребнадзор. Доля гриппа увеличивается и составляет 52,5%. Преобладает штамм A (H1N1)-2009 или «свиной грипп». Он выявлен в 82 регионах. Также медики выявляют штаммы гриппа A (H3N2) и B. В Челябинской области началась закупка тестов, диагностирующих грипп и ОРВИ, сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Региональные власти уже принимают меры для предотвращения распространения гриппа и ОРВИ. На Южном Урале тесты закупаются для больниц и скорой помощи, подтверждает первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. «Медики используют технологии, наработанные во время пандемии коронавируса, в части разведения потоков пациентов, тестирования, лечения и диагностики», — уточнила первый вице-губернатор. Доступность тестирования позволит избежать осложнений у пациентов, отмечают эксперты Фото: Денис Моргунов © URA.RU Правительство расширило доступность тестирования на грипп и ОРВИ, чтобы избежать осложнений от сочетания вирусов у пациентов, объясняет заведующий научно-исследовательским отделом экспериментальной медицинской вирусологии, молекулярной генетики и биобанкинга ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России Олег Глотов. «Симптоматика гриппа, ОРВИ и коронавируса схожая, но протекают они по-разному. Их нужно дифференцировать. Пациенты поступают в стационар и их надо разводить по разным палатам для снижения риска осложнений, которые могут утяжелить их состояние. Коллеги сообщают, что уже есть случаи сочетания гриппа и COVID-19», — пояснил эксперт. Быстрая диагностика снизит риски для пожилых, детей и беременных, уточняют эксперты Фото: Анна Майорова © URA.RU Диагностику делают массовой в условиях распространения вирусного квартета — коронавирус, грипп А, аденовирус и респираторный синцитиальный вирус, обращает внимание главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Тестирование снизит риски осложнений у пожилых людей, детей, беременных и пациентов с группой хронических заболеваний», — считает собеседник. Статья по теме Путин раскрыл, как спокойно провести новогодние праздники Когда государство принимает решение о дополнительной диагностике, то думает в первую очередь о здоровье людей, полагает директор Научного центра экономики труда РЭУ им. Плеханова, ведущий сотрудник института экономики РАН Вячеслав Бобков. «Это решение носит гуманный характер и направлено на то, чтобы избежать тяжелых последствий для людей. На экономике это тоже может отрицательно сказаться, так как эпидемия может отвлечь ресурсы на несколько больший период экономической деятельности. Во избежание этого некоторые работодатели рекомендуют сотрудникам не приходить на работу заболевшими, чтобы не заражать других сотрудников», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти используют опыт пандемии коронавируса для сдерживания гриппа и ОРВИ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о порядке тестирования россиян на респираторные вирусы в больницах и поликлиниках. Эксперты объяснили URA.RU, что власти пытаются избежать негативных последствий для экономики. Диагностика на вирус гриппа и другие респираторные инфекции будет проводиться по программе бесплатного оказания медицинской помощи, сообщили в пресс-службе правительства РФ. Исследования на грипп и ОРВИ могут проводиться одновременно с ПЦР-тестом на коронавирус при наличии показаний. Также Минздрав обновил методики по лечению COVID-19, добавив в них рекомендации по лечению гриппа. Постановление стало результатом поручения президента РФ Владимира Путина, который на совещании с членами правительства 14 декабря поднимал тему эпидемиологической ситуации в России. Заболеваемость гриппом и ОРВИ, по данным Роспотребнадзора на 13 декабря, выросла на 35,4% по сравнению с прошлой неделей. В 37 регионах показатели превысили среднероссийский. Наибольшее число заболевших в Тюменской, Астраханской, Костромской и Вологодской областях, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах, в Республике Коми и Бурятии, рассказали в надзорном ведомстве. В окружающей среде циркулируют риновирусы — 9,7%, респираторный синцитиальный вирус — 9,3%, метапневмовирус — 7,2% и сезонные коронавирусы — 5,3%, информирует Роспотребнадзор. Доля гриппа увеличивается и составляет 52,5%. Преобладает штамм A (H1N1)-2009 или «свиной грипп». Он выявлен в 82 регионах. Также медики выявляют штаммы гриппа A (H3N2) и B. Региональные власти уже принимают меры для предотвращения распространения гриппа и ОРВИ. На Южном Урале тесты закупаются для больниц и скорой помощи, подтверждает первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. «Медики используют технологии, наработанные во время пандемии коронавируса, в части разведения потоков пациентов, тестирования, лечения и диагностики», — уточнила первый вице-губернатор. Правительство расширило доступность тестирования на грипп и ОРВИ, чтобы избежать осложнений от сочетания вирусов у пациентов, объясняет заведующий научно-исследовательским отделом экспериментальной медицинской вирусологии, молекулярной генетики и биобанкинга ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России Олег Глотов. «Симптоматика гриппа, ОРВИ и коронавируса схожая, но протекают они по-разному. Их нужно дифференцировать. Диагностику делают массовой в условиях распространения вирусного квартета — коронавирус, грипп А, аденовирус и респираторный синцитиальный вирус, обращает внимание главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Тестирование снизит риски осложнений у пожилых людей, детей, беременных и пациентов с группой хронических заболеваний», — считает собеседник. Когда государство принимает решение о дополнительной диагностике, то думает в первую очередь о здоровье людей, полагает директор Научного центра экономики труда РЭУ им. Плеханова, ведущий сотрудник института экономики РАН Вячеслав Бобков. «Это решение носит гуманный характер и направлено на то, чтобы избежать тяжелых последствий для людей. На экономике это тоже может отрицательно сказаться, так как эпидемия может отвлечь ресурсы на несколько больший период экономической деятельности. Во избежание этого некоторые работодатели рекомендуют сотрудникам не приходить на работу заболевшими, чтобы не заражать других сотрудников», — резюмировал эксперт.