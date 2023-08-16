В ЛНР устраняют главную проблему последних 50 лет

Работы, несмотря на гибель рабочих, ведутся даже в прифронтовых городах

16 августа 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

В ЛНР устраняют главную проблему последних 50 лет Фото: Илья Московец © URA.RU статья из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России В Луганской Народной Республике, после присоединения к России, восстанавливают дороги, более полувека не видевшие ремонта. На Луганщине заново отстраивают разрушенные еще в 2014 году мосты и, несмотря на гибель рабочих, ремонтируют покрытие в городах «красной зоны». О восстановлении луганских автодорог URA.RU рассказал исполняющий обязанности министра инфраструктуры и транспорта ЛНР Владимир Евдохин. — В каком состоянии находилась дорожная сеть республики до начала российской спецоперации? — За восемь лет существования ЛНР мы не добились каких-то прорывов, но нам удавалось поддерживать дороги в надлежащем состоянии. Сначала денег хватало только на ямочный ремонт и содержание трасс, потом стали их полноценно ремонтировать. Прорывным стал прошлый год, когда ЛНР была освобождена и появилась возможность проведения восстановительных работ на всей территории Республики. Дороги находились в очень плачевном состоянии. Большая часть их была построена в советское время, и некоторые из них не видели ремонта более 50 лет. — За что взялись в первую очередь? — В первую очередь стали работать на двух направлениях, чтобы соединить Луганск с пунктами пропуска в Россию — в Воронежскую и Белгородскую области. Сейчас идет восстановление основных дорог, и параллельно занимаемся трассами регионального значения: дорогой М-21, которая идет из Луганска через Красный Луч на ДНР (Снежное). За полгода было построено и капитально отремонтировано около 200 километров дорог. Плюс в районах дорогами занимались регионы-шефы. Своими силами сделали 60 километров дорог. В общей сложности в 2022 году было отремонтировано порядка 450 километров. Большинство дорог в ЛНР не ремонтировались полвека, а какие-то представляли собой только направления движения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Вы сказали о регионах-шефах. Какую часть восстановления дорог они взяли на себя? — Москва поставила современный асфальтобетонный завод, который используется при восстановлении уличной дорожной сети Луганска. Ставропольский край ведет двухэтапный ремонт дороги от Новошахтинска на Дебальцево — в будущем она станет федеральной трассой. В 2022 году они полностью положили нижний слой и сделали проезд там, где дорогу и дорогой-то называть было сложно — просто направление. Транспорт там с большим трудом передвигался. В этом году они делают верхний слой и заканчивают участок дороги протяженностью 68 километров. Ульяновцы заканчивают дорогу от Лутугина до Первозвановки. Благодаря этому туда стал чаще ходить общественный транспорт. У нас, в общем-то, многие населенные пункты и не обслуживаются общественным транспортом только потому, что дороги отсутствуют, и машины ломаются. — Когда планируете завершить ремонт будущих федеральных трасс? — Все три будущие федеральные трассы будут капитально отремонтированы и приведены в нормативное состояние уже в следующем году. Где-то дороги уже приведены в нормативное состояние, где-то продолжается восстановление. — Где берете материалы для ремонта? Дефицита стройматериалов для строительства дорог луганчане не испытывают Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — Некоторые материалы у нас в изобилии, например, песок. Есть щебень, но он не гранитный, поэтому подходит не для всех типов автодорог. Гранитный щебень завозится из карьеров Ростовской и Воронежской областей и идет для дорог первой-второй категорий и капитального ремонта. — Задействуете луганских строителей? — В феврале 2022 года с началом СВО добровольцами ушли на фронт в том числе автодорожники. Сейчас Республика испытывает кадровый голод по всем видам профессий, поэтому нам помогают соседние регионы: приезжают бригады, берут объект и занимаются строительством или ремонтом. Все коллеги-строители подходят к работе со всей душой и делают на совесть, как у себя дома. — Как ремонтируете дороги в городах «красной зоны»? — У нас несколько городов в зоне боевых действий — Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременная, Сватово и Троицкое. В них пока не удается работать на полную мощность. Это огромные риски: у нас полтора месяца назад несколько человек погибли при обстреле городка дорожных строителей. Вдобавок было много раненых, хотя от того места до линии фронта порядка 100 километров. В Кременной линия фронта проходит чуть ли не в огородах. Но ремонты проводим. Регионом-шефом Сватово является Саратов. Они делают ямочный ремонт там, где максимально обеспечена безопасность. Но поймите, в связи с такой обстановкой мы узнаем о повреждении дорожного полотна только через сарафанное радио. Плюс не можем выехать, чтобы отдефектовать и определить план ремонтных работ. Когда отодвинем линию фронта, бросим все силы на восстановление этих городов. — Какое впечатление было у коллег из «большой России» от дорог в ЛНР? Строить новые дороги на Луганщине помогают дорожные строители из разных регионов страны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — Когда мы встретились с первыми представителями российских компаний, поехали смотреть фронт будущих работ. Дороги от Танюшевки до Старобельска, можно сказать, не было. Посмотрели подорванные мосты у Михайловки. Определили, что один мост целый, но, когда стояли внизу, по нему проехал танк, и мост, как раскладушка, заиграл на опорах. Проектировщики тут же дали заключение, что необходим капитальный ремонт. — За прошедшие год-полтора были ли какие-то сложные проекты? — При отступлении укронацисты подорвали в ЛНР четыре моста. Где-то была альтернатива мостам, где-то нет — в Красной Таловке и в районе города Счастья опоры были подорваны, но слава Богу, над суходолами. Мы до сих пор на Счастье ездим по насыпи. А в целом за прошлый год Россия восстановила десять мостов за максимально короткий срок. И слов благодарности строителям — мало. Это очень большое дело для Республики. — Какой объект вам наиболее запомнился? — Каскад из двух мостовых сооружений через реку Северский Донец и через железную дорогу в районе Станицы Луганской. Это высокие мосты. Они стратегически важны как выезд из Луганска на восток и север Республики. Эти путепроводы были разрушены еще в 2014 году, и ремонтные работы планировали проводить до весны этого года. Ситуация осложнялась плотным минированием обеих сторон: только на разминирование ушло больше полутора месяцев. Но ремонтные работы завершились оперативно — 23 декабря 2022 года было открыто движение. Считаю, это рекорд. — Какие планы на будущее? Статья по теме Какие пенсии положены жителям Донбасса — Работы ведутся с опережением графика, поэтому планы меняются. До конца года запланирован капитальный ремонт 14 мостов, порядка 193 километров капитального ремонта силами луганского Автодора, порядка 200 километров, еще порядка 350 километров уличных дорожных сетей. Приоткрою завесу тайны, мы планируем начать восстановление двух не менее масштабных мостов по южному обходу Луганска, которые были разрушены в результате боевых действий в 2014 году, что позволит нам обойти город транзитным грузовым потоком. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Луганской Народной Республике, после присоединения к России, восстанавливают дороги, более полувека не видевшие ремонта. На Луганщине заново отстраивают разрушенные еще в 2014 году мосты и, несмотря на гибель рабочих, ремонтируют покрытие в городах «красной зоны». О восстановлении луганских автодорог URA.RU рассказал исполняющий обязанности министра инфраструктуры и транспорта ЛНР Владимир Евдохин. — В каком состоянии находилась дорожная сеть республики до начала российской спецоперации? — За восемь лет существования ЛНР мы не добились каких-то прорывов, но нам удавалось поддерживать дороги в надлежащем состоянии. Сначала денег хватало только на ямочный ремонт и содержание трасс, потом стали их полноценно ремонтировать. Прорывным стал прошлый год, когда ЛНР была освобождена и появилась возможность проведения восстановительных работ на всей территории Республики. — За что взялись в первую очередь? — В первую очередь стали работать на двух направлениях, чтобы соединить Луганск с пунктами пропуска в Россию — в Воронежскую и Белгородскую области. Сейчас идет восстановление основных дорог, и параллельно занимаемся трассами регионального значения: дорогой М-21, которая идет из Луганска через Красный Луч на ДНР (Снежное). За полгода было построено и капитально отремонтировано около 200 километров дорог. Плюс в районах дорогами занимались регионы-шефы. Своими силами сделали 60 километров дорог. В общей сложности в 2022 году было отремонтировано порядка 450 километров. — Вы сказали о регионах-шефах. Какую часть восстановления дорог они взяли на себя? — Москва поставила современный асфальтобетонный завод, который используется при восстановлении уличной дорожной сети Луганска. Ставропольский край ведет двухэтапный ремонт дороги от Новошахтинска на Дебальцево — в будущем она станет федеральной трассой. В 2022 году они полностью положили нижний слой и сделали проезд там, где дорогу и дорогой-то называть было сложно — просто направление. Транспорт там с большим трудом передвигался. В этом году они делают верхний слой и заканчивают участок дороги протяженностью 68 километров. — Когда планируете завершить ремонт будущих федеральных трасс? — Все три будущие федеральные трассы будут капитально отремонтированы и приведены в нормативное состояние уже в следующем году. Где-то дороги уже приведены в нормативное состояние, где-то продолжается восстановление. — Где берете материалы для ремонта? — Некоторые материалы у нас в изобилии, например, песок. Есть щебень, но он не гранитный, поэтому подходит не для всех типов автодорог. Гранитный щебень завозится из карьеров Ростовской и Воронежской областей и идет для дорог первой-второй категорий и капитального ремонта. — Задействуете луганских строителей? — В феврале 2022 года с началом СВО добровольцами ушли на фронт в том числе автодорожники. Сейчас Республика испытывает кадровый голод по всем видам профессий, поэтому нам помогают соседние регионы: приезжают бригады, берут объект и занимаются строительством или ремонтом. Все коллеги-строители подходят к работе со всей душой и делают на совесть, как у себя дома. — Как ремонтируете дороги в городах «красной зоны»? — У нас несколько городов в зоне боевых действий — Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременная, Сватово и Троицкое. В них пока не удается работать на полную мощность. Это огромные риски: у нас полтора месяца назад несколько человек погибли при обстреле городка дорожных строителей. Вдобавок было много раненых, хотя от того места до линии фронта порядка 100 километров. Плюс не можем выехать, чтобы отдефектовать и определить план ремонтных работ. Когда отодвинем линию фронта, бросим все силы на восстановление этих городов. — Какое впечатление было у коллег из «большой России» от дорог в ЛНР? — Когда мы встретились с первыми представителями российских компаний, поехали смотреть фронт будущих работ. Дороги от Танюшевки до Старобельска, можно сказать, не было. Посмотрели подорванные мосты у Михайловки. Определили, что один мост целый, но, когда стояли внизу, по нему проехал танк, и мост, как раскладушка, заиграл на опорах. Проектировщики тут же дали заключение, что необходим капитальный ремонт. — За прошедшие год-полтора были ли какие-то сложные проекты? — При отступлении укронацисты подорвали в ЛНР четыре моста. Где-то была альтернатива мостам, где-то нет — в Красной Таловке и в районе города Счастья опоры были подорваны, но слава Богу, над суходолами. Мы до сих пор на Счастье ездим по насыпи. — Какой объект вам наиболее запомнился? — Каскад из двух мостовых сооружений через реку Северский Донец и через железную дорогу в районе Станицы Луганской. Это высокие мосты. Они стратегически важны как выезд из Луганска на восток и север Республики. Эти путепроводы были разрушены еще в 2014 году, и ремонтные работы планировали проводить до весны этого года. Ситуация осложнялась плотным минированием обеих сторон: только на разминирование ушло больше полутора месяцев. Но ремонтные работы завершились оперативно — 23 декабря 2022 года было открыто движение. Считаю, это рекорд. — Какие планы на будущее? — Работы ведутся с опережением графика, поэтому планы меняются. До конца года запланирован капитальный ремонт 14 мостов, порядка 193 километров капитального ремонта силами луганского Автодора, порядка 200 километров, еще порядка 350 километров уличных дорожных сетей. Приоткрою завесу тайны, мы планируем начать восстановление двух не менее масштабных мостов по южному обходу Луганска, которые были разрушены в результате боевых действий в 2014 году, что позволит нам обойти город транзитным грузовым потоком.