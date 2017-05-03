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03 мая 2017
Главные новости Москвы
10:29  03 мая 2017 0

Россиянам пересчитают налоги за завышенную кадастровую стоимость недвижимости

Дача генерал-майора МЧС России по СО Андрея Заленского и Касли. Касли, дача заленского
Кадастровую стоимость участков придется оспаривать в судеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Минэкономразвития готовит поправки в Налоговый кодекс, которые могут снизить налоговую нагрузку на граждан. В проекте ведомства сказано, что если гражданам удастся доказать, что кадастровая стоимость квартиры или участка была завышена, то нужно пересчитать все выплаченные налоги.

Уведомление о начале разработки поправок размещено в апреле на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет газета «Ведомости».

Оспорить кадастровую стоимость жилья или земельного участка можно либо посредством обращения в суд, либо обратившись в комиссию, которая специально создана при управлении Росреестра. Для оспаривания необходимо подать заявление и отчет, подготовленный независимыми оценщиками. Если решение принимается в пользу заявителя, то данные с уменьшенной кадастровой стоимостью будут внесены в Единый государственный реестр налогоплательщиков.

Нина Калинина
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