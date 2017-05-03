10:29 03 мая 2017 0

Кадастровую стоимость участков придется оспаривать в суде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Минэкономразвития готовит поправки в Налоговый кодекс, которые могут снизить налоговую нагрузку на граждан. В проекте ведомства сказано, что если гражданам удастся доказать, что кадастровая стоимость квартиры или участка была завышена, то нужно пересчитать все выплаченные налоги.

Уведомление о начале разработки поправок размещено в апреле на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет газета «Ведомости».

Оспорить кадастровую стоимость жилья или земельного участка можно либо посредством обращения в суд, либо обратившись в комиссию, которая специально создана при управлении Росреестра. Для оспаривания необходимо подать заявление и отчет, подготовленный независимыми оценщиками. Если решение принимается в пользу заявителя, то данные с уменьшенной кадастровой стоимостью будут внесены в Единый государственный реестр налогоплательщиков.