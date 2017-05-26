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26 мая 2017
16:39  26 мая 2017 6

Екатеринбурженка сбежала с мужем из турецкого рабства

Родственники супруга-иностранца удерживали россиянку, шантажируя ребенкомличная страница VK Светланы Хайдаровой

Екатеринбурженке Светлане Хайдаровой, попавшей в рабство в семье своего супруга Нури Караджа, вместе с мужем удалось сбежать. Однако возвращаться в Россию она не намерена.

Светлана Хайдарова не отвечает на телефонные звонки. Очевидно, поэтому информация о том, как ей удалось покинуть дом семьи Караджа, разнится. Известно, что после публикаций в российских СМИ истории злоключений Хайдаровой российское посольство обратилось к турецким дипломатам. Реакция была незамедлительной, и в семейство Караджа в городе Вираншехир прибыли полицейские.

Как рассказали «URA.RU» родственники Светланы, после визита стражей порядка глава семьи прогнал сына с супругой. Семейная чета уехала в город Шанлыурф, где временно поселилась у дальних родственников Нури.

По информации РИА «Новости», конфликт удалось разрешить полицейским. Якобы глава семьи отпустил Нури с женой жить самостоятельно. После чего они сняли квартиру в Шанлыурфе.

Несмотря на все происходящее, Светлана не собирается в ближайшее время возвращаться в Россию.

Напомним, что Светлана Хайдарова перехала из Екатеринбурга в Турцию три года назад. 23 мая Светлана, видимо, от безысходности, из Турции позвонила в московскую редакцию РИА «Новости». Девушка объяснила, что у нее забрали все деньги, телефон и документы, сына держат в качестве заложника. Сейчас она живет в отдаленном районе Турции Шанлыурфа на границе с Сирией. Ее целыми днями заставляют работать. Позвонить она смогла по телефону мужа, который забыл трубку дома.

«Я не знаю турецкого, не могу покинуть этот дом, где живут в одной комнате девять человек, — рассказала пленница изданию. Меня заставляют целыми днями работать в поле, мой ребенок находится без присмотра, у него страшные ожоги от постоянного пребывания на солнце».

Во время разговора связь прервалась, после чего на звонок РИА «Новости» ответил муж Светланы Нури Караджа и отказался пригласить ее к телефону. «Что вам от нас надо? У нас все хорошо, не смейте больше сюда звонить», — сказал он, после чего бросил трубку.

Дмитрий Антоненков
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© Служба новостей «URA.Ru»
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