Клинтон увидела в опечатке Трампа «тайное послание русским»

07:40 01 июня 2017 0

Хиллари Клинтон Фото: depositphotos.com © URA.RU

Хиллари Клинтон увидела в опечатке Дональда Трампа «тайное послание русским». Свое мнение политик высказала во время конференции IT-специалистов.

Комментируя, что же значит загадочное слово «covfefe», которое употребил в своем сообщении в «Твиттере» лидер США, экс-кандидат в президенты сказала: «Я подумала, что это тайное послание русским. У вас недостаточный уровень допуска, чтобы знать, что такое covfefe», — с иронией добавила Клинтон.

Как напоминает «Федеральное агентство новостей», ранее в своем «Твиттере» президент США Дональд Трамп опубликовал недописанное сообщение, в котором напечатал никому не понятное слово «covfefe».

В целом предложение переводилось так: «… несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе». Пользователи долго ломали голову, что же значит таинственное ковфефе, но так и не придумали разгадку. Твит пробыл в ленте несколько часов и набрал более 100 тысяч «ретвитов» и почти 126 тысяч лайков. Позже сообщение удалили.