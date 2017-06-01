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01 июня 2017
31 мая 2017
07:40  01 июня 2017 0

Клинтон увидела в опечатке Трампа «тайное послание русским»

Клипарт, клинтон хиллари
Хиллари КлинтонФото: depositphotos.com © URA.RU

Хиллари Клинтон увидела в опечатке Дональда Трампа «тайное послание русским». Свое мнение политик высказала во время конференции IT-специалистов.

Комментируя, что же значит загадочное слово «covfefe», которое употребил в своем сообщении в «Твиттере» лидер США, экс-кандидат в президенты сказала: «Я подумала, что это тайное послание русским. У вас недостаточный уровень допуска, чтобы знать, что такое covfefe», — с иронией добавила Клинтон.

Как напоминает «Федеральное агентство новостей», ранее в своем «Твиттере» президент США Дональд Трамп опубликовал недописанное сообщение, в котором напечатал никому не понятное слово «covfefe».

В целом предложение переводилось так: «… несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе». Пользователи долго ломали голову, что же значит таинственное ковфефе, но так и не придумали разгадку. Твит пробыл в ленте несколько часов и набрал более 100 тысяч «ретвитов» и почти 126 тысяч лайков. Позже сообщение удалили.

Сергей Снегирев
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