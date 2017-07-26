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Главные новости Пермского края
18:32  26 июля 2017 0

Пермяков возмутило строительство магазина вместо храма

Застройщики под любым предлогом пытаются залезть на берег МулянкиФото: Анна Белкина

Защитники малой реки Мулянка намерены пожаловаться в полицию на застройщика, который начал работы рядом с излюбленным пермяками пляжем. Они считают, что компания вырубила деревья и провела обсыпку береговой территории грунтом незаконно. В мэрии подтвердили — разрешение на капитальное строительство не давали.

Земельный участок по адресу улица Куфонина, 8 решением городской администрации выдан в аренду строительной фирме «Каменный цветок». Что интересно, эта земля входит в зону религиозных объектов, хотя мэрия разрешила застройщику строить там магазин. Но, по словам градозащитника Дениса Галицкого, в данный момент строить магазин на участке с таким зонированием нельзя.

Еще осенью на берег Мулянки приехала строительная техника и были вырублены деревья
Фото: ИА Перископ

В администрации же утверждают, что использовать землю, выделенную под религиозные объекты, под строительство торговых точек можно, главное, чтобы строительство не было капитальным. Но некапитальный объект — это временная постройка, не обладающая прочной связью с землей, перемещение которой возможно без несоразмерного ущерба ее назначению. Для этого нет необходимости вырубать деревья и проводить обсыпку грунтом, — замечает активист.

Активист Андрей Дерюшев, который планирует организовать первый в Перми пляж для инвалидов на Мулянке, рассказал «URA.RU», что он и руководитель фонда культурного и природного наследия «Обвинская роза» Елена Плешкова намерены обратиться в полицию, чтобы наказать застройщика, проводившего работы на береговой полосе. «Я обращался в мэрию, чтобы выяснить, разрешено ли капитальное строительство на этом участке, мне пришел ответ, что нет», — говорит Дерюшев. Он предоставил документ в распоряжение «URA.RU». «Разрешение на строительство объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 59:01:0000000:76596 по адресу ул. Куфонина, 8 не выдавалось», — говорится в ответе мэрии за подписью главы Перми Дмитрия Самойлова.

Общественники уверены — береговая полоса почти полностью уйдет под застройку. «Это история распространенная — застройщики хватали землю под объекты, в строительстве которых отказать невозможно, а потом на этой земле строили жилые дома или объекты коммерческой недвижимости. На Мулянке похожая ситуация — давно хотели строить храм, потом от этой идеи отказались, теперь ищут, как использовать земельный участок. В планах даже было построить жилое здание для священнослужителей — под это дело там чуть не выстроили девятиэтажный дом», — говорит Денис Галицкий.

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На территории, которую городские власти отдали в аренду застройщикам, активисты предлагают сменить зонирование. По их мнению, это должны быть землим общего пользования.

«Мы планируем разбить здесь сквер, построить пляж для инвалидов, а также разместить базу байдарочников — мы уже говорили с руководством школы олимпийского резерва — они считают, что Мулянка отлично им подходит, и готовы сотрудничать с нами», — говорит Андрей Дерюшев.

По его словам, сейчас он и его единомышленники готовят проект благоустройства территории, который в конце августа планируют представить врио губернатора Пермского края Максиму Решетникову.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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