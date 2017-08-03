{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,58
Динамика за 2 недели
Евро 71,69
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
03 августа 2017
02 августа 2017
01 августа 2017
Главные новости Челябинской области
08:50  03 августа 2017 0

Суд выносит приговор челябинскому экс-сенатору Цыбко

Последнее слово в суде экс-сенатора Константина Цыбко. Озерск, конституция рф, цыбко константин, озерский суд
Предполагается, что чтение приговора растянется на два дняФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело челябинского сенатора Константина Цыбко
все новости сюжета

В Озерском городском суде в четверг, 3 августа, начнется оглашение приговора по делу бывшего челябинского сенатора Константина Цыбко. Прокуратура просит признать его виновным в коррупции и назначить наказание в виде 14 лет колонии и 500 млн рублей штрафа, сам обвиняемый настаивает на своей полной невиновности, передает корреспондент «URA.RU».

На вынесение приговора аккредитовались представители практических всех федеральных СМИ в Челябинске, а также региональная пресса. По инсайдерской информации из суда, вердикт будут зачитывать в течение двух дней.

Константин Цыбко обвиняется в получении взяток от магнитогорца Евгения Тарасова за назначение сити-менеджером Озерска и от его земляка — бизнесмена-строителя Олега Лакницкого — за помощь в реализации проектов в этом «закрытом» атомграде. Бывший сенатор уверяет, что его оговорили, во время судебного разбирательства он вскрыл массу фальсификаций доказательств и полагает, что силовики хотят снять с себя ответственность за накопившийся ком из нестыковок и подлогов, переложив ответственность на суд.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров