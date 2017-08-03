Суд выносит приговор челябинскому экс-сенатору Цыбко

08:50 03 августа 2017 0

Предполагается, что чтение приговора растянется на два дня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Озерском городском суде в четверг, 3 августа, начнется оглашение приговора по делу бывшего челябинского сенатора Константина Цыбко. Прокуратура просит признать его виновным в коррупции и назначить наказание в виде 14 лет колонии и 500 млн рублей штрафа, сам обвиняемый настаивает на своей полной невиновности, передает корреспондент «URA.RU».

На вынесение приговора аккредитовались представители практических всех федеральных СМИ в Челябинске, а также региональная пресса. По инсайдерской информации из суда, вердикт будут зачитывать в течение двух дней.

Константин Цыбко обвиняется в получении взяток от магнитогорца Евгения Тарасова за назначение сити-менеджером Озерска и от его земляка — бизнесмена-строителя Олега Лакницкого — за помощь в реализации проектов в этом «закрытом» атомграде. Бывший сенатор уверяет, что его оговорили, во время судебного разбирательства он вскрыл массу фальсификаций доказательств и полагает, что силовики хотят снять с себя ответственность за накопившийся ком из нестыковок и подлогов, переложив ответственность на суд.