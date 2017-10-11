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11 октября 2017
10 октября 2017
08:01  11 октября 2017 0

Украинские военные объяснили задержание бойца ВСУ в России

Чебаркульская танковая бригада. Челябинская область., армия, оружие, штык-нож
АТО: военный ушел в "самоволку"Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Боец ВСУ Украины, о задержании которого ранее сообщили российские пограничники, самовольно покинул место службы. Об этом сообщает штаб АТО на своей странице в Facebook.

Как отмечается в заявлении штаба, ответственного за проведение военных действий в Донбассе, «Предварительно установлено, что 6 октября военнослужащий одного из подразделений, которое сейчас дислоцируется в районе проведения АТО, без оформления необходимых документов на убытие, с устного разрешения командира уехал домой по семейным обстоятельствам». В сообщении также уточняется, что по данному факту проводится служебное расследование.

Погрануправление ФСБ по Белгородской и Воронежской областям задержало за нарушение границы на луганском направлении мужчины, который представился военнослужащим украинской армии. Обстоятельства выясняются.

Артем Косых
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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