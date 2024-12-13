Умер экс-директор НИИ Склифосовского Борис Комаров

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Профессор Комаров скончался на 97-м году жизни
Профессор Комаров скончался на 97-м году жизни Фото:

На 97-м году жизни скончался бывший директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Борис Комаров. Об этом сообщили в медучреждении.                 

«12 декабря ушел из жизни Борис Дмитриевич Комаров. Доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, директор нашего Института с 1968 по 1986 годы», — говорится в сообщении НИИ в Telegram.

Под руководством Комарова была создана сложная научная структура научно-исследовательского института, началось строительство нового клинико-хирургического корпуса, отметили в медучреждении. Комаров дал старт ряду новых научных отделений, в частности торакальной и сосудистой хирургии, ангиографии, гипербарической оксигенации. 

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На 97-м году жизни скончался бывший директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Борис Комаров. Об этом сообщили в медучреждении.                  «12 декабря ушел из жизни Борис Дмитриевич Комаров. Доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, директор нашего Института с 1968 по 1986 годы», — говорится в сообщении НИИ в Telegram. Под руководством Комарова была создана сложная научная структура научно-исследовательского института, началось строительство нового клинико-хирургического корпуса, отметили в медучреждении. Комаров дал старт ряду новых научных отделений, в частности торакальной и сосудистой хирургии, ангиографии, гипербарической оксигенации. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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