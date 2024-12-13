Умер экс-директор НИИ Склифосовского Борис Комаров

На 97-м году жизни скончался бывший директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Борис Комаров. Об этом сообщили в медучреждении.
«12 декабря ушел из жизни Борис Дмитриевич Комаров. Доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, директор нашего Института с 1968 по 1986 годы», — говорится в сообщении НИИ в Telegram.
Под руководством Комарова была создана сложная научная структура научно-исследовательского института, началось строительство нового клинико-хирургического корпуса, отметили в медучреждении. Комаров дал старт ряду новых научных отделений, в частности торакальной и сосудистой хирургии, ангиографии, гипербарической оксигенации.
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