18:38 13 октября 2017 0

Радиостанции 27 лет: главный редактор Алексей Венедиктов принимает подарки "Эхо Москвы"

На этой неделе радиостанция «Эхо Москвы» отпраздновала свой 27-й День рождения. Традиционная ежегодная вечеринка прошла в четверг, 12 октября, в ресторане «Галерея художника», расположенном в одном здании с «Галереей искусств» Зураба Церетели.

Ведущие ньюсмейкеры страны, журналисты, политики и эксперты в этот день желали радиостанции долгих лет жизни, развития и новой аудитории вопреки «козням врагов». Герой вечера — главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в ответ шутил, что «не надо некрологов».

Накануне праздника медийную тусовку встревожил сюжет «России 24», в котором было рассказано о якобы связях «Эха Москвы» с «западными НКО». Эту новость в кулуарах обсуждали многие гости вечера, гадая, кто мог организовать и заказать атаку на главную либеральную радиостанцию страны.

Алексей Венедиктов уже комментировал этот сюжет журналистам, советуя его авторам обратиться в Министерство здравоохранения. На самой вечеринке он демонстрировал оптимизм, уверенность и отличное чувство юмора.

Центром притяжения и фотодостопримечательностью на праздничной вечеринке «Эха» стал первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев: приглашенные гости выстраивались в очередь для совместного фото с ним.

Ежегодный формат Дней рождения «Эха Москвы» интересен тем, что тут можно встретить людей самых разных политических взглядов и профессий. В этом году поздравить радиостанцию пришли оппозиционер Гарри Каспаров и официальный представитель МИД Мария Захарова, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и оппозиционный политик Дмитрий Гудков, придворные художник Никас Сафронов, скульптор Зураб Церетели и опальный музыкант Андрей Макаревич. «Это то, за что мы любим „Эхо“, и чего лишены уже почти все российские СМИ. Радиостанция дает площадку для высказывания всем», — сказал корреспонденту «URA.RU» один из приглашенных на праздник политологов.

«Эхо» впервые вышло в эфир 22 августа 1990 года в Москве под названием «Радио-М» («Радио-ЭМ», «Эхо Москвы») на частоте 1206 кГц (СВ).

Радиостанция получила известность во время событий 19—21 августа 1991 года — «Эхо» было одной из немногих радиостанций, которые выступили против ГКЧП в первые же дни.