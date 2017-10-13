{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,62
Динамика за 2 недели
Евро 68,14
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 октября 2017
18:38  13 октября 2017 0

«Эхо Москвы» празднует День рождения. Венедиктов: «Давайте без некрологов»

Радиостанции 27 лет: главный редактор Алексей Венедиктов принимает подарки"Эхо Москвы"

На этой неделе радиостанция «Эхо Москвы» отпраздновала свой 27-й День рождения. Традиционная ежегодная вечеринка прошла в четверг, 12 октября, в ресторане «Галерея художника», расположенном в одном здании с «Галереей искусств» Зураба Церетели.

Ведущие ньюсмейкеры страны, журналисты, политики и эксперты в этот день желали радиостанции долгих лет жизни, развития и новой аудитории вопреки «козням врагов». Герой вечера — главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в ответ шутил, что «не надо некрологов».

Накануне праздника медийную тусовку встревожил сюжет «России 24», в котором было рассказано о якобы связях «Эха Москвы» с «западными НКО». Эту новость в кулуарах обсуждали многие гости вечера, гадая, кто мог организовать и заказать атаку на главную либеральную радиостанцию страны.

Алексей Венедиктов уже комментировал этот сюжет журналистам, советуя его авторам обратиться в Министерство здравоохранения. На самой вечеринке он демонстрировал оптимизм, уверенность и отличное чувство юмора.

Центром притяжения и фотодостопримечательностью на праздничной вечеринке «Эха» стал первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев: приглашенные гости выстраивались в очередь для совместного фото с ним.

Ежегодный формат Дней рождения «Эха Москвы» интересен тем, что тут можно встретить людей самых разных политических взглядов и профессий. В этом году поздравить радиостанцию пришли оппозиционер Гарри Каспаров и официальный представитель МИД Мария Захарова, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и оппозиционный политик Дмитрий Гудков, придворные художник Никас Сафронов, скульптор Зураб Церетели и опальный музыкант Андрей Макаревич. «Это то, за что мы любим „Эхо“, и чего лишены уже почти все российские СМИ. Радиостанция дает площадку для высказывания всем», — сказал корреспонденту «URA.RU» один из приглашенных на праздник политологов.

«Эхо» впервые вышло в эфир 22 августа 1990 года в Москве под названием «Радио-М» («Радио-ЭМ», «Эхо Москвы») на частоте 1206 кГц (СВ).

Радиостанция получила известность во время событий 19—21 августа 1991 года — «Эхо» было одной из немногих радиостанций, которые выступили против ГКЧП в первые же дни.

1/6
Михаил Горбачев стал центром притяжения на вечеринке «Эхо Москвы»

Айсель Герейханова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров