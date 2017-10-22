23:32 22 октября 2017 0

Телеведущая крайне низко оценила потенциал российского шоу-бизнеса Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На съемках «Новой фабрики звезд» Ксения Собчак поспорила с Филиппом Киркоровым о положении дел в российском шоу-бизнесе. В результате обсуждения заочные «комплименты» от кандидата в президенты получили Ольга Бузова и Тимати.

Дискуссия перешла в горячую фазу после того, как Киркоров назвал Бузову «лучшим представителем молодежной музыки», поставив ее на один уровень с Юрием Шатуновым и группой «Руки Вверх». В ответ на это Собчак заявила, что примером для поколения является рэпер Oxxxymiron, а творчество Бузовой назвала «дешевой музыкой».

Кроме того, Собчак «проехалась» и по Тимати, которого она окрестила трусом. Телеведущая не понимает, почему музыкант постоянно находится в окружении шести охранников. При этом она иронично заметила, что Киркорову телохранители не нужны, поскольку эстрадный певец легко защищается с помощью «колец, православного креста и куртки байкера Хирурга», сообщает телеканал 360.

Напомним, что Собчак намерена принять участие в президентских выборах-2018. В своем обращении она назвала себя «кандидатом против всех». Позже в интервью британскому изданию The Guardian телеведущая призналась, что не имеет предвыборной программы и крайне низко оценивает свои шансы на успех.