{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Полконская тоже собирается в президенты. Свердловский минздрав реформируют после «Аритмии». Ельцин Центр отказал Собчак
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,51
Динамика за 2 недели
Евро 67,89
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 октября 2017
22 октября 2017
23:32  22 октября 2017 0

Собчак наехала на Тимати, Бузову и Киркорова на съемках «Фабрики звезд»

Открытие Ельцин центра (доп). Екатеринбург, собчак ксения
Телеведущая крайне низко оценила потенциал российского шоу-бизнесаФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
все новости сюжета

На съемках «Новой фабрики звезд» Ксения Собчак поспорила с Филиппом Киркоровым о положении дел в российском шоу-бизнесе. В результате обсуждения заочные «комплименты» от кандидата в президенты получили Ольга Бузова и Тимати.

Дискуссия перешла в горячую фазу после того, как Киркоров назвал Бузову «лучшим представителем молодежной музыки», поставив ее на один уровень с Юрием Шатуновым и группой «Руки Вверх». В ответ на это Собчак заявила, что примером для поколения является рэпер Oxxxymiron, а творчество Бузовой назвала «дешевой музыкой».

Кроме того, Собчак «проехалась» и по Тимати, которого она окрестила трусом. Телеведущая не понимает, почему музыкант постоянно находится в окружении шести охранников. При этом она иронично заметила, что Киркорову телохранители не нужны, поскольку эстрадный певец легко защищается с помощью «колец, православного креста и куртки байкера Хирурга», сообщает телеканал 360.

Напомним, что Собчак намерена принять участие в президентских выборах-2018. В своем обращении она назвала себя «кандидатом против всех». Позже в интервью британскому изданию The Guardian телеведущая призналась, что не имеет предвыборной программы и крайне низко оценивает свои шансы на успех.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров