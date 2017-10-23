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23 октября 2017
Главные новости Москвы
22:07  23 октября 2017 5

Неизвестные обстреляли квартиру Рогозина в Москве

Встреча Бориса Дубровского и Игоря Алтушкина в Карабаше, пистолет, оружие
По предварительным данным, стрельбу открыли несовершеннолетние хулиганыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Окна элитного дома, где вице-премьер Дмитрий Рогозин проживает вместе с семьёй, были обстреляны из пневматического оружия неизвестными.

Квартиру Рогозина в жилом комплексе «Ближняя дача» по улице Староволынской на западе Москвы обстреляли из пневматики. Эту информацию Life.ru подтвердили в правоохранительных органах. По предварительным данным, стрельбу открыли несовершеннолетние хулиганы. Металлические шарики повредили окна не только в квартире Рогозина, но и нанесли ущерб жилью его соседей.

В настоящее время инцидент расследует Министерство внутренних дел РФ, задержанных нет.

Дмиитрий Рогозин — российский государственный деятель, дипломат, доктор философских и технических наук. С декабря 2011 года — заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.

Ксения Томашова
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