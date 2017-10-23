Неизвестные обстреляли квартиру Рогозина в Москве

Окна элитного дома, где вице-премьер Дмитрий Рогозин проживает вместе с семьёй, были обстреляны из пневматического оружия неизвестными.
Квартиру Рогозина в жилом комплексе «Ближняя дача» по улице Староволынской на западе Москвы обстреляли из пневматики. Эту информацию Life.ru подтвердили в правоохранительных органах. По предварительным данным, стрельбу открыли несовершеннолетние хулиганы. Металлические шарики повредили окна не только в квартире Рогозина, но и нанесли ущерб жилью его соседей.
В настоящее время инцидент расследует Министерство внутренних дел РФ, задержанных нет.
Дмиитрий Рогозин — российский государственный деятель, дипломат, доктор философских и технических наук. С декабря 2011 года — заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.