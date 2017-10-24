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24 октября 2017
Главные новости Москвы
14:18  24 октября 2017 0

В поликлинике Воронежа, где поставили пациентов на колени, демонтировали низкие форточки. ФОТО, ВИДЕО

Окна были сломаны через несколько часов после возникновения скандалаФото: скриншот с видео

Руководство поликлиники № 3 в Воронеже, где пациенты, чтобы получить больничный лист, вынуждены становиться на колени, отреагировало на скандал в СМИ.

Спустя несколько часов после того, как фотографии из поликлиники разлетелись по Сети, низкие окошки в кабинете № 316 были демонтированы. При этом в поликлинике до сих пор отказываются от комментариев, сообщает telegram-канал Mash.

Ранее «URA.RU» писало о том, что в Сети появились фотографии из воронежской поликлиники, в которой окошко в кабинет выдачи больничных листов находится на небольшом расстоянии от пола, из-за чего людям, чтобы заглянуть в окошко, приходится вставать на колени. В учреждении тогда не смогли прокомментировать ситуацию.

Видео: телеграм-канал Mash

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Фото: «Типичный Воронеж», «ВК»

Александр Лукманов
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