14:18 24 октября 2017 0

Окна были сломаны через несколько часов после возникновения скандала Фото: скриншот с видео

Руководство поликлиники № 3 в Воронеже, где пациенты, чтобы получить больничный лист, вынуждены становиться на колени, отреагировало на скандал в СМИ.

Спустя несколько часов после того, как фотографии из поликлиники разлетелись по Сети, низкие окошки в кабинете № 316 были демонтированы. При этом в поликлинике до сих пор отказываются от комментариев, сообщает telegram-канал Mash.

Ранее «URA.RU» писало о том, что в Сети появились фотографии из воронежской поликлиники, в которой окошко в кабинет выдачи больничных листов находится на небольшом расстоянии от пола, из-за чего людям, чтобы заглянуть в окошко, приходится вставать на колени. В учреждении тогда не смогли прокомментировать ситуацию.

Видео: телеграм-канал Mash