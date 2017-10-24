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24 октября 2017
Главные новости Москвы
11:50  24 октября 2017 0

В поликлинике Воронежа пациентов в очереди поставили на колени. ФОТО

Горожане высмеяли местную поликлиникуФото: voronezh.wikimapia.org

Жители Воронежа высмеяли фотографии, якобы сделанные в одной из городских поликлиник. Снимки опубликовали в группе «Типичный Воронеж».

«3-я поликлиника, 316-й кабинет», — гласит подпись к кадрам. На фотографиях видно, что окошки в медицинском учреждении расположены очень низко. В результате мужчина, чтобы разговаривать с медиком, был вынужден опуститься на колени. В комментариях пользователи рассказали, что в кабинете №316 оформляют больничные листы. У большинства пользователей снимки вызвали возмущение.

«Я туда тоже ходил. И тоже в корсете с подрезанной спиной, нагибаться не вариант, поэтому единственный выход — встать на колени, но я не догадался и заходил через дверь. Да, возмущались и отправляли в окно, но обслужили», — написал горожанин Алексей Бабаев.

Редакция «URA.RU» обратилась за комментарием в Воронежскую поликлинику № 3. Однако в приемной заведующей поликлиники секретарь заявил, что все начальство на совещании и неизвестно, когда будет.

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Фото: «Типичный Воронеж», «ВК»

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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