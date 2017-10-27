В России ожидается рекордное замедление инфляции

06:50 27 октября 2017 0

Экономисты уверены, что общего роста цен в 2018 не будет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В декабре текущего года уровень инфляции может оказаться ниже показателя в 3,2 процента, которые ранее спрогнозировал глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Согласно исследованию, проведенному Российским Экономическим университетом им. Плеханова (РЭУ), на изменения темпа инфляции оказали влияние стабильные цены на энергоносители и уверенный рост экономики.

По прогнозу РЭУ, рост цен в декабре в годовом выражении составит 3,05 процента, после чего замедление инфляции продолжится и в начале следующего года: в январе она составит 2,39 процента, а в феврале снизится до рекордных 2,13 процента.

«Столь сильное замедление инфляции будет связано не только с жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка, но и со стабильным курсом рубля, со стабильными ценами на нефть. Также на это повлияет уверенный экономический рост, при котором еще не до конца загружены все производственные мощности», — отметил в беседе с «Известиями» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Никита Моисеев.

Напомним, что в августе 2017 года впервые за шесть лет в России было зафиксировано общее снижение уровня цен, которое продолжилось в сентябре. Дефляция произошла в том числе благодаря хорошему урожаю плодоовощной продукции. Так, за период с июля по сентябрь снижение цен на овощи составило 27 процентов.

«В этом году мы впервые за долгое время столкнулись с дефляцией. Цифра в 4 процента условна, потому что сильная конкуренция на розничном рынке, сохраняются спросовые ограничения, доходы населения хоть и не очень сильно, но все же падают. Думаю, в ближайшей перспективе у нас будет инфляция 2—3 процента», — считает директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.