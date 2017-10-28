Брэд Питт признался другу, что его брак с Джоли держался на сексе

Джоли переключилась на детей
Брак голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли держался только на отличном сексе, рассказал друг Питта изданию Star.
По словам инсайдера, звездная чета не имела общих интересов. Кроме того, после частых ссор супруги долгое время игнорировали друг друга. Спасти брак не помогла даже помощь семейных психотерапевтов.
Питта и Джоли объединяла только качественная интимная близость, пишет телеканал 360. Однако в остальное время Джоли не обращала внимания на мужа и занималась исключительно детьми.
Напомним, что слухи вокруг развода голливудской пары не утихают уже около года. Как ранее сообщало Nation News, Питт завел новый роман на стороне.