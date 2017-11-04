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04 ноября 2017
03 ноября 2017
07:50  04 ноября 2017 0

Россельхознадзор пожаловался в ФСБ на нарушения при ввозе украинской молочной продукции

Продукты. Цены. магазин Проспект. Челябинск., молоко
Россельхознадзор просит силовиков разобраться с появлением на прилавках санкционных товаровФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россельхознадзор обнаружил мошеннические схемы при ввозе в Россию молочной продукции из Белоруссии. Ведомство направило обращение в ФСБ и Генпрокуратуру.

Выяснилось, что белорусские компании «Газ Венчуре», «Глобалкостом» и РУП «Белтаможсервис» занимались ввозом молочной продукции из Украины и стран Евросоюза, попадающих под ответные санкции Москвы. По данным ведомства, мошенники поставляли товар под видом продукции стран, не входящих в санкционный список. В деле фигурируют поставки из Ирана, Македонии, Сан Марино и Китая, сообщает РБК.

«Все имеющиеся материалы с целью проведения проверок и принятия соответствующих мер представители службы направили в Генпрокуратуру Российской Федерации, ФСБ России, МВД России», а также налоговую и таможенную службы, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Россельхознадзор также направил запрос в адрес Минсельхозпрода Белоруссии. Ведомство ожидает, что в отношении компаний будут приняты меры в связи с нарушением ветеринарных и фитосанитарных норм.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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