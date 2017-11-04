Россельхознадзор обнаружил мошеннические схемы при ввозе в Россию молочной продукции из Белоруссии. Ведомство направило обращение в ФСБ и Генпрокуратуру.
Выяснилось, что белорусские компании «Газ Венчуре», «Глобалкостом» и РУП «Белтаможсервис» занимались ввозом молочной продукции из Украины и стран Евросоюза, попадающих под ответные санкции Москвы. По данным ведомства, мошенники поставляли товар под видом продукции стран, не входящих в санкционный список. В деле фигурируют поставки из Ирана, Македонии, Сан Марино и Китая, сообщает РБК.
«Все имеющиеся материалы с целью проведения проверок и принятия соответствующих мер представители службы направили в Генпрокуратуру Российской Федерации, ФСБ России, МВД России», а также налоговую и таможенную службы, — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Россельхознадзор также направил запрос в адрес Минсельхозпрода Белоруссии. Ведомство ожидает, что в отношении компаний будут приняты меры в связи с нарушением ветеринарных и фитосанитарных норм.