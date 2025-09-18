На Западе подсчитали страны, способные на ядерный удар

Пятнадцать стран обладают возможностями для нанесения ядерного удара, несмотря на ограничения международных соглашений. Такой вывод сделал западный журнал Military Watch Magazine (MWM).
«В общей сложности 15 стран сегодня сохраняют как минимум ограниченный известный потенциал для нанесения ядерных ударов», — говорится в материале MWM. При этом только пять государств официально признаны ядерными державами по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО): это США, Россия, Китай, Великобритания и Франция.
Журнал разделил страны на четыре группы в зависимости от степени готовности и средств доставки ядерных боезарядов. В первую категорию вошли США, Россия и Китай — обладатели разветвленных ядерных арсеналов и так называемой «ядерной триады» (межконтинентальные ракеты, стратегическая авиация и атомные подлодки). Ко второй группе эксперты отнесли Индию, Пакистан, Северную Корею и Израиль — государства с собственными ракетными программами, развитыми вне рамок ДНЯО. В третью группу попали Великобритания и Франция, которые располагают подводными лодками с баллистическими ракетами. Четвертая категория включает в себя страны НАТО — Германию, Бельгию, Италию, Нидерланды, Турцию, а также Белоруссию: они не имеют собственных ядерных арсеналов, но на их территории размещено оружие союзников.
