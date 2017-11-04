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04 ноября 2017
03 ноября 2017
14:53  04 ноября 2017 0

«Газпром» дотянул «стратегическую трубу» до Турции

Укладкой трубы занималось судно Pioneering SpiritФото: gazprom.ru

«Газпром» дотянул первую нитку газопровода «Турецкий поток» до исключительной экономической зоны Турции. Уже возведено 448 километров. Т.о. закончено строительство морских участков газопровода на территории России, сообщает South Stream Transport B. V.

По информации компании, в море уложены трубные секции с турецкими и российскими флагами. Уложило их судно Pioneering Spirit, которое является самым крупным на Земле строительным и трубоукладочным кораблем, уточняют Nation News.

Пересечение границы знаменует «окончание строительства морских участков двух ниток на территории» исключительной экономической зоны России, отмечает RT.

Артем Косых
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