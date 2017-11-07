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07 ноября 2017
15:54  07 ноября 2017 0

Вайнштейн следил за актрисами с помощью экс-разведчиков «Моссада»

Продюсер с помощью детективов пытался избежать огласкиФото: википедия

Скандальный голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн обращался в частные охранные организации, чтобы следить за действиями актрис и журналистов, обвинявших его в сексуальных домогательствах.

Продюсер сотрудничал с детективами осенью прошлого года. Известно, что Вайнштейн обращался в компанию Black Cube, где трудятся в том числе и бывшие сотрудники израильской внешней разведки «Моссад», пишет «Ридус».

На протяжении года продюсер просил специалистов вести сбор информации о нескольких десятках людей, попутно составляя их психологические портреты. Цель сотрудничества продюсера и детективов заключалась в предотвращении публикаций с обвинениями в домогательствах в адрес Вайнштейна.

Ход каждого расследования голливудский деятель контролировал лично. Однако в итоге информация все же просочилась в СМИ.

Известно, что представители компании Black Cube смогли пообщаться с актрисой Роуз Макгоуэн, которая позже выступила с обвинениями публично.

Напомним, что Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых известные актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Кара Делевинь.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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