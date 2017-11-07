Вайнштейн следил за актрисами с помощью экс-разведчиков «Моссада»

Скандальный голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн обращался в частные охранные организации, чтобы следить за действиями актрис и журналистов, обвинявших его в сексуальных домогательствах.
Продюсер сотрудничал с детективами осенью прошлого года. Известно, что Вайнштейн обращался в компанию Black Cube, где трудятся в том числе и бывшие сотрудники израильской внешней разведки «Моссад», пишет «Ридус».
На протяжении года продюсер просил специалистов вести сбор информации о нескольких десятках людей, попутно составляя их психологические портреты. Цель сотрудничества продюсера и детективов заключалась в предотвращении публикаций с обвинениями в домогательствах в адрес Вайнштейна.
Ход каждого расследования голливудский деятель контролировал лично. Однако в итоге информация все же просочилась в СМИ.
Известно, что представители компании Black Cube смогли пообщаться с актрисой Роуз Макгоуэн, которая позже выступила с обвинениями публично.
Напомним, что Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых известные актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Кара Делевинь.