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10 ноября 2017
13:15  10 ноября 2017 0

Американцы придумали план по отправке 20 тысяч миротворцев в Донбасс

Неопознанные войска в Крыму. Украина. Севастополь, дорожный знак, стоп, войска, крым, солдаты, военные, украина, флаг
20 тысяч военных будут удерживать мир на востоке УкраиныФото: Валентина Свистунова © URA.RU
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Война на Украине
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США планирует предложить России план по размещению 20 международных миротворцев в Донбассе. Об этом американскому изданию The Wall Street Journal сообщили источники в американских дипломатических кругах.

По замыслу американских политиков миротворческая миссия может действовать под эгидой не Организации Объединенных Наций, а ОБСЕ, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ранее Российский президент Владимир Путин поддержал идею отправки миротворцев ООН на Украину, напоминает агентство Nation News. Но отметил, что «голубые каски» должны только обеспечивать безопасность сотрудников ОБСЕ и находиться исключительно на линии разграничения.

Виктор Дорофеев
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