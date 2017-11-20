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20 ноября 2017
19 ноября 2017
00:24  20 ноября 2017 0

Учитель публично предложил Поклонской поделить выручку от «Матильды». ВИДЕО

Режиссёр Алексей Учитель в Ельцин Центре. Екатеринбург, учитель алексей
Учитель хочет мирно завершить конфликт с народным депутатомФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя
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Российский режиссер Алексей Учитель заявил, что готов поделиться с депутатом Госдумы Натальей Поклонской кассовыми сборами «Матильды». Предложение в шутку прозвучало во время исполнения режиссером песни в эфире Первого канала.

Алексей Учитель стал приглашенным гостем программы «Прожекторперисхилтон» в выпуске от 18 ноября. Режиссер обсудил с ведущими скандальные высказывания актера Дмитрия Дюжева и низкий рейтинг российской сборной в рейтинге FIFA. В конце передачи участники исполнили песню «Натали» с переделанными словами. «Натали, я не знаю, как тебя благодарить, о „Матильде“ уже знает полземли», — спел Учитель. — «Извини, что не смог твою задумку оценить: я готов с тобою сборы поделить!».

Также режиссер выразил желание посетить «Матильду» вместе с Поклонской, чтобы закончить их долгое противостояние мирным путем. Ведущий программы Сергей Светлаков при этом добавил, что благодаря скандалу вокруг фильма Учителю не пришлось тратиться на рекламу.

Напомним, скандал вокруг «Матильды» Алексея Учителя разгорелся больше года назад и был инициирован депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Бывший прокурор Крыма увидела в фильме оскорбление чувств верующих. Недавно Поклонская «переключилась» на актера Алексея Панина и заявила на него в полицию из-за шутки про Николая II.

Наталья Полетавкина
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