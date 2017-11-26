Совет управляющих по вопросам вещания (BBG), контролирующий в США государственные СМИ, отказался считать закон РФ об иноагентах «зеркальным ответом» на ограничения работы RT и Sputnik в США.
«Хотя мы и не будем рассуждать о том, как новые шаги российского правительства повлияют на нашу журналистскую работу, любое определение таких шагов как действия по принципу взаимности сильно искажает действительность», — цитирует его главу Джона Лансинга RT.
При этом он заметил, что американские СМИ в России не имеют тех же возможностей распространения, что есть в США у RT и Sputnik. В качестве примера Лансинг привел «Голос Америки» и «Радио Свободная Европа»/«Радио Свобода», но «забыл» упомянуть CNN и эфирное вещание «Радио Свободы» на АМ-частотах. Не сказал он и о том, что ни одно из СМИ США не зарегистрировано в России как иностранный агент.
Между тем изменения в российском законодательстве последовали после того, как 13 ноября Минюст США внёс компанию T& R Productions LLC, которая обслуживает телеканал RT America, в список иностранных агентов. Спустя три дня МИД РФ заявил, что российский закон о возможном признании финансируемых из-за рубежа СМИ иноагентами является вынужденным ответом на репрессивные меры против российских журналистов.