{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,53
Динамика за 2 недели
Евро 69,33
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 ноября 2017
13:45  26 ноября 2017 0

CША не понравился российский закон о СМИ-иноагентах: «Это не зеркальный ответ»

США, комета,метеор,сирия, нью йорк, сша, статуя свободы
Американские журналисты должны быть свободнее российских, считает Джон ЛансингФото: depositphotos.com © URA.RU

Совет управляющих по вопросам вещания (BBG), контролирующий в США государственные СМИ, отказался считать закон РФ об иноагентах «зеркальным ответом» на ограничения работы RT и Sputnik в США.

«Хотя мы и не будем рассуждать о том, как новые шаги российского правительства повлияют на нашу журналистскую работу, любое определение таких шагов как действия по принципу взаимности сильно искажает действительность», — цитирует его главу Джона Лансинга RT.

При этом он заметил, что американские СМИ в России не имеют тех же возможностей распространения, что есть в США у RT и Sputnik. В качестве примера Лансинг привел «Голос Америки» и «Радио Свободная Европа»/«Радио Свобода», но «забыл» упомянуть CNN и эфирное вещание «Радио Свободы» на АМ-частотах. Не сказал он и о том, что ни одно из СМИ США не зарегистрировано в России как иностранный агент.

Между тем изменения в российском законодательстве последовали после того, как 13 ноября Минюст США внёс компанию T& R Productions LLC, которая обслуживает телеканал RT America, в список иностранных агентов. Спустя три дня МИД РФ заявил, что российский закон о возможном признании финансируемых из-за рубежа СМИ иноагентами является вынужденным ответом на репрессивные меры против российских журналистов.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров