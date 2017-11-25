Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому СМИ, получающие зарубежное финансирование, могут быть признаны в России иностранными агентами. Документ опубликован 25 ноября на официальном интернет-портале правовой информации России.
Решение об отнесении СМИ к иноагентам будет принимать Минюст. Закон стал зеркальным ответом на аналогичный закон, который применяется в США против российских СМИ, в частности, RT America.
Госдума приняла закон в третьем чтении 15 ноября. Как напоминает информагентство Nation News, за документ проголосовали 154 депутата. Против никто не высказался, один человек воздержался. 22 ноября закон был утвержден в Совете Федерации.
Как отметил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин в разговоре с RT, любое средство массовой информации, финансирующееся из-за рубежа, может потенциально попасть в число иноагентов.